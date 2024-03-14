PSSI Resmi Gandeng Sponsor Baru demi Dukung Kontribusi Timnas Indonesia

JAKARTA – PSSI resmi menggandeng sponsor baru untuk mendukung kontribusi Timnas Indonesia. Sponsor baru ini berupa partner asuransi untuk kebutuhan seluruh pemain Timnas Indonesia.

Partner asuransi ini adalah Mandiri Inhealth. Selain pemain, partner asuransi ini juga akan melindungi jajaran pelatih, staf, hingga suporter yang mendukung Timnas Indonesia.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bersyukur dengan adanya kerjasama ini. Namun, dia berharap tidak ada kejadian buruk menimpa siapapun elemen dari Timnas Indonesia.

"Karena itu Alhamdulilah juga kita bisa meng-cover pertandingan-pertandingan timnas untuk para suporter tentu yang ini bagian juga dari perlindungan," ujar Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis (14/3/2024).