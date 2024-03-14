Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Resmi Gandeng Sponsor Baru demi Dukung Kontribusi Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |20:14 WIB
PSSI Resmi Gandeng Sponsor Baru demi Dukung Kontribusi Timnas Indonesia
Timnas Indonesia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA PSSI resmi menggandeng sponsor baru untuk mendukung kontribusi Timnas Indonesia. Sponsor baru ini berupa partner asuransi untuk kebutuhan seluruh pemain Timnas Indonesia.

Partner asuransi ini adalah Mandiri Inhealth. Selain pemain, partner asuransi ini juga akan melindungi jajaran pelatih, staf, hingga suporter yang mendukung Timnas Indonesia.

Erick Thohir. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bersyukur dengan adanya kerjasama ini. Namun, dia berharap tidak ada kejadian buruk menimpa siapapun elemen dari Timnas Indonesia.

"Karena itu Alhamdulilah juga kita bisa meng-cover pertandingan-pertandingan timnas untuk para suporter tentu yang ini bagian juga dari perlindungan," ujar Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis (14/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sepakbola Erick Thohir PSSI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191905/timnas_indonesia-NQ91_large.jpg
Resmi! Ini Daftar 5 Nominasi Pemain Terbaik PSSI Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191823/john_herdman-8WDg_large.jpg
Media Asing Buka-bukaan Bongkar Penyebab John Herdman Pilih Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191783/john_herdman-OLRQ_large.jpg
Kisah John Herdman, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Ternyata Pernah Buat Gawang Maarten Paes Kebobolan 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660031/bedah-kontrak-22-john-herdman-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-nct.webp
Bedah Kontrak 2+2 John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/gelandang_muda_manchester_united_kobbie_mainoo.jpg
Napoli Krisis Finansial! Transfer Mainoo Terancam Gagal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement