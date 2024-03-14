Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bertemu Shin Tae-yong, Erick Thohir: Bahas Strategi Rotasi hingga Komposisi Pemain Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |19:34 WIB
Bertemu Shin Tae-yong, Erick Thohir: Bahas Strategi Rotasi hingga Komposisi Pemain Timnas Indonesia
Erick Thohir dan Shin Tae-yong mengadakan pertemuan jelang Timnas Indonesia berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkap detail pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Erick mengatakan ada pembahasan soal rotasi dan komposisi pemain.

Diketahui, Erick Thohir dan Shin Tae-yong baru saja melakukan pertemuan pada Rabu 13 Maret 2024. Persamuhan itu dilakukan setelah Shin Tae-yong bersafari selama satu pekan ke Eropa.

Erick Thohir

Dalam safari itu, Shin Tae-yong menemui banyak pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa, mulai dari Belanda, Belgia, hingga Italia. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian memberikan laporan mengenai perkembangan para pemain tersebut.

Selain itu, Erick Thohir mengatakan pembahasan mengerucut tentang strategi rotasi dan komposisi pemain yang ideal untuk Timnas Indonesia. Menurutnya, saat ini Skuad Garuda sudah cukup ideal untuk menjalani laga-laga krusial.

"Kemarin saya rapat dengan coach Shin Tae-yong mengenai persiapan pertandingan melawan Timnas Vietnam di tanggal 21 dan 26 Maret. Coach Shin Tae-yong memaparkan kalau ada beberapa pemain yang belum bisa bermain karena cedera dan lain-lain seperti Shayne Pattynama. Lalu, juga Asnawi Mangkualam karena masih akumulasi kartu," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis (14/3/2024).

"Tentu, perlu strategi untuk mengisi kekurangan pemain. Itu yang selalu saya bilang berulang kali kenapa kita butuh 150 pemain, itu sama,” lanjutnya.

“Di Timnas senior pun ketika misalnya Shayne atau Asnawi cedera dan tidak bermain, pelapisnya tipis. Tinggal Arhan Pratama, mungkin nanti Sandy Walsh. Beruntung ada Nathan Tjoe-A-On, jadi tipis," jelas Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
