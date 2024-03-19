Penyebab Media Italia Ungkap Jay Idzes Jauh Lebih Moncer Main di Posisi Bek Sentral Tengah Dibandingkan Kanan

Jay Idzes terus menjadi andalan di Venezia dan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@jayidzes)

MEDIA asal Italia mengungkap Jay Idzes jauh lebih moncer apabila main di posisi bek tengah sentral dibandingkan kanan maupun kiri. Hal itu merujuk kepada penampilan Jay Idzes bersama Venezia FC di laga lanjutan Serie B 2023-2024 menghadapi Palermo.

Bertanding di Stadio Renzo Barbera, Sabtu 16 Maret 2024 dini hari WIB, Venezia menghadapi Palermo di laga pekan ke-30 Serie B 2023-2024. Dalam laga itu, pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Idzes, bermain penuh selama 90 menit sebagai bek tengah.

(Jay Idzes, bek andalan Venezia. (Foto: Instagram/@veneziafc)

Dalam formasi 3-5-2 yang dimainkan Venezia, Jay Idzes diplot sebagai bek tengah sentral dengan didampingi Giorgio Altare di bek tengah kanan dan Marin Sverko di bek tengah kiri.

Sepanjang laga, penampilan Jay Idzes begitu luar biasa. Pemain berusia 23 tahun itu sukses menjadi jenderal di lini pertahanan yang membuat gawang Venezia aman dari kebobolan.

Melihat hal tersebut, media asal Italia, Tutto Venezia Sports, menyebut bek tengah sentral adalah posisi terbaik untuk Jay Idzes. Memberi rating 7, media itu menyebut permainan Jay Idzes sangat hati-hati dan sangat minim kesalahan.

"Kembali ke tengah, dengan hati-hati memimpin pertahanan. Praktis dia tidak melakukan kesalahan apa pun," tulis media Italia, Tutto Venezia Sport dalam artikelnya.