Menang 3-1 atas Hellas Verona, Stefano Pioli Senang AC Milan Main Cantik

VERONA - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli full senyum usai timnya menang 3-1 atas Hellas Verona di pekan ke-29 Liga Italia 2023-2024, pada Minggu 17 Maret 2024. Sebab menurut Pioli, Milan berhasil main cantik dan bagus saat menang di Stadion Marcantonio Bentegodi tersebut.

Ya, Stefano Pioli mengatakan Milan tampil cukup apik dalam laga yang berlangsung di markas Verona tersebut. Sebab, semua skema yang disiapkan dalam latihan mampu diterapkan dengan baik dalam laga tersebut.

"Kami bermain bagus. Kami menjalani pertandingan dengan cara yang benar," kata Stefano Pioli dilansir dari Tuttomercato, Selasa (19/2/2024).

Pelatih berusia 58 tahun itu juga mengatakan Milan sangat layak meraih tiga poin dalam laga kontra Verona tersebut. Tentunya tambahan tiga poin itu cukup penting untuk timnya berada di empat besar klasemen.

"Kami pantas mendapatkan kemenangan ini dan kami sangat bahagia," sambung Pioli.