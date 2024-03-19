Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Menang 3-1 atas Hellas Verona, Stefano Pioli Senang AC Milan Main Cantik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |01:02 WIB
Menang 3-1 atas Hellas Verona, Stefano Pioli Senang AC Milan Main Cantik
AC Milan menang 3-1 atas Hellas Verona di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

VERONA - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli full senyum usai timnya menang 3-1 atas Hellas Verona di pekan ke-29 Liga Italia 2023-2024, pada Minggu 17 Maret 2024. Sebab menurut Pioli, Milan berhasil main cantik dan bagus saat menang di Stadion Marcantonio Bentegodi tersebut.

Ya, Stefano Pioli mengatakan Milan tampil cukup apik dalam laga yang berlangsung di markas Verona tersebut. Sebab, semua skema yang disiapkan dalam latihan mampu diterapkan dengan baik dalam laga tersebut.

"Kami bermain bagus. Kami menjalani pertandingan dengan cara yang benar," kata Stefano Pioli dilansir dari Tuttomercato, Selasa (19/2/2024).

Pelatih berusia 58 tahun itu juga mengatakan Milan sangat layak meraih tiga poin dalam laga kontra Verona tersebut. Tentunya tambahan tiga poin itu cukup penting untuk timnya berada di empat besar klasemen.

Hellas Verona vs AC Milan

"Kami pantas mendapatkan kemenangan ini dan kami sangat bahagia," sambung Pioli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660855/hasil-liga-inggris-tottenham-hotspur-sikat-crystal-palace-di-derbi-london-xlb.webp
Hasil Liga Inggris: Tottenham Hotspur Sikat Crystal Palace di Derbi London
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/jean_philippe_mateta.jpg
AC Milan Ngebut Cari Striker, Mesin Gol Crystal Palace Jadi Target Serius
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement