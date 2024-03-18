Inter Milan Ditahan Napoli 1-1, Simone Inzaghi Emosi Lihat Pertahanan Nerazzurri Lengah di Akhir Laga

MILAN - Kemenangan di depan mata hilang kala gawang Inter Milan dibobol di menit akhir oleh penggawa Napoli, Juan Jesus, pada Senin (18/3/2024) dini hari WIB. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, kecewa dan emosi melihat lini pertahanan timnya justru lengah di akhir laga sehingga kemenangan yang sudah dinanti itu pun sirna.

Inzaghi menilai sejauh ini Inter Milan menjalani Liga Italia 2023-2024 dengan catatan yang amat apik. Namun, permainan apik itu tidak keluar saat menjamu Napoli di Giuseppe Meazza, pada pekan ke-29 Liga Italia 2023-2024 dini hari tadi.

"Jelas, menganalisa sejak awal tahun kami telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Kami masih harus berusaha bekerja sebaik mungkin, malam ini ada kekecewaan," kata Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Senin (18/3/2024).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan Inter Milan sudah berjuang sejak awal laga untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut. Namun, skor akhir berbicara lain karena Inter harus puas berbagi poin satu dengan Napoli.

I Nerazzurri - julukan Inter Milan sebenarnya mampu lebih dahulu atas Napoli lewat gol Matteo Darmian pada menit ke-43. Akan tetapi, tim amu mampu menyamakan kedudukan lewat gol Juan Jesus pada menit ke-81.