Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Ditahan Napoli 1-1, Simone Inzaghi Emosi Lihat Pertahanan Nerazzurri Lengah di Akhir Laga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |07:58 WIB
Inter Milan Ditahan Napoli 1-1, Simone Inzaghi Emosi Lihat Pertahanan <i>Nerazzurri</i> Lengah di Akhir Laga
Inter Milan ditahan Napoli 1-1 di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - Kemenangan di depan mata hilang kala gawang Inter Milan dibobol di menit akhir oleh penggawa Napoli, Juan Jesus, pada Senin (18/3/2024) dini hari WIB. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, kecewa dan emosi melihat lini pertahanan timnya justru lengah di akhir laga sehingga kemenangan yang sudah dinanti itu pun sirna.

Inzaghi menilai sejauh ini Inter Milan menjalani Liga Italia 2023-2024 dengan catatan yang amat apik. Namun, permainan apik itu tidak keluar saat menjamu Napoli di Giuseppe Meazza, pada pekan ke-29 Liga Italia 2023-2024 dini hari tadi.

"Jelas, menganalisa sejak awal tahun kami telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Kami masih harus berusaha bekerja sebaik mungkin, malam ini ada kekecewaan," kata Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Senin (18/3/2024).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan Inter Milan sudah berjuang sejak awal laga untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut. Namun, skor akhir berbicara lain karena Inter harus puas berbagi poin satu dengan Napoli.

Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi

I Nerazzurri - julukan Inter Milan sebenarnya mampu lebih dahulu atas Napoli lewat gol Matteo Darmian pada menit ke-43. Akan tetapi, tim amu mampu menyamakan kedudukan lewat gol Juan Jesus pada menit ke-81.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660637/hasil-liga-inggris-liverpool-menang-dramatis-atas-wolves-florian-wirtz-cetak-gol-perdana-sjn.jpg
Hasil Liga Inggris: Liverpool Menang Dramatis atas Wolves, Florian Wirtz Cetak Gol Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/asisten_pelatih_persija_jakarta_ricky_nelson.jpg
Persija vs Bhayangkara FC: Macan Kemayoran Tetap Pede Tanpa Mauricio Souza
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement