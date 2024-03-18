Respons Shin Tae-yong Setelah Jordi Amat dan Elkan Baggott Dipastikan Absen di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Shin Tae-yong angkat bicara setelah Jordi Amat dan Elkan Baggott dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan absennya Jordi Amat, Elkan Baggott dan Yance Sayuri di dua laga melawan Timnas Vietnam merupakan kabar buruk bagi skuad Garuda. Meski begitu, Shin Tae-yong meyakini nama-nama lain di skuad Garuda bakal memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia, yakni menumbangkan Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jelang melawan Timnas Vietnam, pada 21 dan 26 Maret 2024, Shin Tae-yong memanggil 28 nama. Namun, H-3 melawan Timnas Vietnam, Shin Tae-yong kehilangan tiga pemain karena cedera. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil gelandang Arema FC, Arkhan Fikri, sehingga di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat 26 pemain.

(Suasana latihan Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

“Jordi, Yance, Elkan mereka tidak akan bermain juga untuk pertandingan berikutnya, di Vietnam pun sama,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (18/3/2024).

Menurut Shin Tae-yong, absennya tiga pemain itu akan memberi dampak bagi Timnas Indonesia. Namun. Shin Tae-yong tidak ingin ambil pusing. Ia optimistis dengan kedalaman skuad yang ada saat ini.

“Pastinya akan ada dampak negatif, tapi saya percaya dengan pemain-pemain yang ada di sini pun pasti bisa menunjukkan yang terbaik,” papar Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam sebanyak dua pertemuan. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Sementara itu, laga kedua dimainkan di kandang Vietnam di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.