HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Jualan Takjil di SUGBK? Begini Faktanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |10:25 WIB
Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Jualan Takjil di SUGBK? Begini Faktanya!
Elkan Baggott disebut jualan takjil di SUGBK. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Elkan Baggott jualan takjil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK)? Okezone akan membahas fakta sebenarnya.

Baru-baru ini, akun TikTok @xdashfeff membagikan momen gelandang Timnas Indonesia dan KMSK Deinze, Marselino Ferdinan, sedang selfie dengan banyaknya koper yang dibawa. Marselino Ferdinan diketahui tengah dalam perjalanan ke Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Elkan Baggott bek andalan Bristol Rovers.

(Elkan Baggott bek andalan Bristol Rovers)

Marselino Ferdinan tidak sendirian dalam perjalanannya ke Indonesia. Ia jalan bareng calon pemain Timnas Indonesia yang segera mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI), Ragnar Oratmangoen.

“Parah banget abangnya masih ada match, malah ditinggal mudik duluan. Kasian Sandy Walsh,” tulis akun TikTok @xdashfeff, sembari menampilkan foto-foto Marselino Ferdinan menuju Indonesia.

Sandy Walsh yang nyoblos bareng Marselino Ferdinan di Pemilu 2024 di Brussels, Belgia, harus rela berangkat sendiri ke Indonesia. Sebab, ia masuk skuad KV Mechelen yang bertandang ke markas OH Leuven di lanjutan Liga 1 Belgia 2023-2024 dini hari tadi.

Balik ke Elkan Baggott. Lantas benarkah bek milik Bristol Rovers itu jualan takjil di SUGBK? Biasanya dalam sebuah unggahan foto atau video di TikTok, di paling kiri atas kolom komentar terdapat daftar pencarian.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
