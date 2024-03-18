Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Timnas Vietnam Tahu Cara Kalahkan Timnas Indonesia: Pemain Mereka Tak Kompak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |09:55 WIB
Bek Timnas Vietnam Tahu Cara Kalahkan Timnas Indonesia: Pemain Mereka Tak Kompak!
Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan bentrok di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

BEK Timnas Vietnam, Bui Hoang Viet Anh, sudah mengetahui cara mengalahkan Timnas Indonesia di dua laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Bui Hoang Viet Anh mengatakan, Timnas Vietnam hanya perlu fokus kepada gaya bermainnya sendiri.

Dengan bermain kompak, bek 25 tahun itu menilai Timnas Vietnam akan menumbangkan Timnas Indonesia. Dalam pandangannya, jarangnya para pemain Timnas Indonesia bermain bersama sebagai keuntungan bagi Timnas Vietnam.

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Dibilang jarang bermain bersama karena 13 dari 29 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong merupakan pemain abroad. Para pemain Timnas Indonesia pun baru memulai pemusatan latihan jelang menghadapi Vietnam pada hari ini, Senin (18/3/2024).

Hal itu berbeda dengan Timnas Vietnam yang sudah mempersiapkan tim sejak Rabu, 13 Maret 2024. Mayoritas pemain yang dipanggil Philippe Troussier merupakan para pesepakbola yang merumput di kompetisi domestik.

“Menghadapi lawan yang kuat dan banyaknya pemain naturalisasi seperti Timnas Indonesia, kami fokus untuk menjaga gaya bermain terbaik kami,” kata Bui Hoang Viet Anh, Okezone mengutip dari Soha.vn, Senin (18/3/2024).

“Kelebihan Indonesia adalah adanya pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa. Namun, mereka memiliki kelemahan, yakni jarang bermain satu sama lain. Sementara itu, Vietnam yakin kekuatan terbesar datang dari permainan kolektif,” lanjut pemain milik FC Viettel ini.

Halaman:
1 2
      
