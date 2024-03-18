5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Wonderkid Garuda!

5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila Lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Reutes)

ADA 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi menggila saat melawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut tepatnya akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Seperti yang diketahui, pasukan Shin Tae-yong akan kembali berjuang di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terdekat Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di dua laga beruntun pada kompetisi tersebut.

Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia bertugas sebagai tuan rumah. Diprediksi skuad Garuda bakal tampil menjanjikan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Sejumlah pemain lantas diprediksi bakal menggila kala menjamu Vietnam di SUGBK. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

5. Jay Idzes





Pemain Venezia ini kemungkinan besar akan menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia pada pekan ini kala melawan Vietnam. Jay Idzes bahkan sudah hadir di Tanah Air untuk menjalani TC Timnas Indonesia yang akan dimulai hari ini, Senin (18/3/2024).

Kehadiran Jay bisa memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Ada kemungkinan ia akan berduet dengan Jordi Amat sebagai bek tengah Garuda.

4. Nathan Tjoe-A-On





Sama seperti Jay, Nathan Tjoe-A-On juga resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Sehingga Nathan pun tengah dalam motivasi tinggi untuk tampil apik saat menjalani laga debutnya nanti.

Tak heran pemain yang berposisi sebagai fullback kiri itu diprediksi akan tampil menggila. Kekuatannya jelas dibutuhkan untuk membantu lini serang Indonesia dari sisi kiri yang biasanya ada Pratama Arhan atau Shayne Pattynama.