Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Wonderkid Garuda!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |08:44 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Wonderkid Garuda!
5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila Lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Reutes)
A
A
A

ADA 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi menggila saat melawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut tepatnya akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Seperti yang diketahui, pasukan Shin Tae-yong akan kembali berjuang di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terdekat Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di dua laga beruntun pada kompetisi tersebut.

Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia bertugas sebagai tuan rumah. Diprediksi skuad Garuda bakal tampil menjanjikan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Sejumlah pemain lantas diprediksi bakal menggila kala menjamu Vietnam di SUGBK. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

5. Jay Idzes

Jay Idzes

Pemain Venezia ini kemungkinan besar akan menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia pada pekan ini kala melawan Vietnam. Jay Idzes bahkan sudah hadir di Tanah Air untuk menjalani TC Timnas Indonesia yang akan dimulai hari ini, Senin (18/3/2024).

Kehadiran Jay bisa memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Ada kemungkinan ia akan berduet dengan Jordi Amat sebagai bek tengah Garuda.

4. Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On

Sama seperti Jay, Nathan Tjoe-A-On juga resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Sehingga Nathan pun tengah dalam motivasi tinggi untuk tampil apik saat menjalani laga debutnya nanti.

Tak heran pemain yang berposisi sebagai fullback kiri itu diprediksi akan tampil menggila. Kekuatannya jelas dibutuhkan untuk membantu lini serang Indonesia dari sisi kiri yang biasanya ada Pratama Arhan atau Shayne Pattynama.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191722/manchester_city-N7Vy_large.jpg
3 Klub Raksasa Eropa yang Ternyata Dimiliki Pengusaha Muslim, Nomor 1 Sempat Terjebak di Zona Degradasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191470/timnas_malaysia-eAIQ_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Alami Penurunan Ranking FIFA Jelang Tutup Tahun 2025, Nomor 1 Malaysia Terjun Bebas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190384/syamsir_alam_kariernya_melempem_meski_pernah_berkarier_di_luar_negeri_okezone-ehI9_large.jpg
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Melempem Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia U-19!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190257/mantan_kapten_timnas_indonesia_u_19_evan_dimas_kini_berstatus_tanpa_klub-Gb1I_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia U-19 Angkatan Evan Dimas yang Jadi Pengangguran, Nomor 1 Pilih Rawat sang Ibu!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660869/globe-soccer-awards-2025-dembele-raih-pemain-terbaik-dunia-ronaldo-bintang-timur-tengah-dwa.webp
Globe Soccer Awards 2025: Dembele Raih Pemain Terbaik Dunia, Ronaldo Bintang Timur Tengah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/timnas_futsal_indonesia_u_19.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia U-19 Vs Thailand di Final Piala AFF 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement