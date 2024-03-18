Bung Towel: Terlalu Dimanjakan PSSI, Shin Tae-yong Malas Pantau Liga 1 dan Memilih Pemain Naturalisasi untuk Timnas Indonesia

JAKARTA – Pengamat sepakbola Indonesia, Tommy Welly menyayangkan keputusan Shin Tae-yong yang hanya fokus mencari pesepakbola naturalisasi ketimbang pemain dari Liga 1 untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut pria yang akrab disapa Bung Towel tersebut, semua itu terjadi karena Shin Tae-yong mendapatkan dukungan penuh dari PSSI untuk menaturalisasi pemain yang ia inginkan.

Ya, Bung Towel menilai PSSI terlalu memanjakan Shin Tae-yong yang ingin memperkuat Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Karena hal tersebut, Bung Towel pun merasa Shin Tae-yong jadi malas melihat pertandingan di Liga 1 2023-2024 untuk mencari pemain yang akan memperkuat Garuda di laga terdekat.

Terbukti dari 28 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) jelang melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang berasal dari Liga 1 hanya 15 pemain saja. Itu pun nama-nama yang dipanggil sudah menjadi langganan pemain andalan Shin Tae-yong.

Tentunya Bung Towel merasa sah-sah saja jika pemain yang dipanggil memang tengah bersinar di Liga 1 2023-2024. Namun, ia merasa dari 15 pemain Liga 1 yang dipilih STY –sapaan akrab Shin Tae-yong, ada beberapa nama yang justru tengah under perform alias bermain buruk.

Bung Towel melihat itu semua terjadi karena Shin Tae-yong tidak melihat pertandingan Liga 1 2023-2024 secara langsung. Ia pun menyindir STY yang langsung pulang ke Korea Selatan usai gelaran Piala Asia 2023 berakhir, dan setelah liburannya selesai pelatih berusia 53 tahun itu justru ke Eropa untuk mencari pemain naturalisasi lainnya.

“Ia (Shin Tae-yong) seolah merasa paling dibutuhkan. Mungkin karena dia paham netizen ada di belakangnya. Bagaimana tidak? Usai Piala Asia 2023 Januari lalu, STY mengkritisi Liga Indonesia. Minta Liganya diperbaiki,” ujar Bung Towel dalam rilis yang diterima Okezone, dikutip Senin (18/3/2024).