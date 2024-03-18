Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bung Towel: Terlalu Dimanjakan PSSI, Shin Tae-yong Malas Pantau Liga 1 dan Memilih Pemain Naturalisasi untuk Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |05:49 WIB
Bung Towel: Terlalu Dimanjakan PSSI, Shin Tae-yong Malas Pantau Liga 1 dan Memilih Pemain Naturalisasi untuk Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bersama Rafael Struick. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola Indonesia, Tommy Welly menyayangkan keputusan Shin Tae-yong yang hanya fokus mencari pesepakbola naturalisasi ketimbang pemain dari Liga 1 untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut pria yang akrab disapa Bung Towel tersebut, semua itu terjadi karena Shin Tae-yong mendapatkan dukungan penuh dari PSSI untuk menaturalisasi pemain yang ia inginkan.

Ya, Bung Towel menilai PSSI terlalu memanjakan Shin Tae-yong yang ingin memperkuat Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Karena hal tersebut, Bung Towel pun merasa Shin Tae-yong jadi malas melihat pertandingan di Liga 1 2023-2024 untuk mencari pemain yang akan memperkuat Garuda di laga terdekat.

Terbukti dari 28 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) jelang melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang berasal dari Liga 1 hanya 15 pemain saja. Itu pun nama-nama yang dipanggil sudah menjadi langganan pemain andalan Shin Tae-yong.

Tentunya Bung Towel merasa sah-sah saja jika pemain yang dipanggil memang tengah bersinar di Liga 1 2023-2024. Namun, ia merasa dari 15 pemain Liga 1 yang dipilih STY –sapaan akrab Shin Tae-yong, ada beberapa nama yang justru tengah under perform alias bermain buruk.

Jay Idzes bersama Shin Tae-yong

Bung Towel melihat itu semua terjadi karena Shin Tae-yong tidak melihat pertandingan Liga 1 2023-2024 secara langsung. Ia pun menyindir STY yang langsung pulang ke Korea Selatan usai gelaran Piala Asia 2023 berakhir, dan setelah liburannya selesai pelatih berusia 53 tahun itu justru ke Eropa untuk mencari pemain naturalisasi lainnya.

“Ia (Shin Tae-yong) seolah merasa paling dibutuhkan. Mungkin karena dia paham netizen ada di belakangnya. Bagaimana tidak? Usai Piala Asia 2023 Januari lalu, STY mengkritisi Liga Indonesia. Minta Liganya diperbaiki,” ujar Bung Towel dalam rilis yang diterima Okezone, dikutip Senin (18/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192257/ole_romeny_senang_bisa_membela_timnas_indonesia_oleromeny-7BjK_large.jpg
Ole Romeny Curhat ke Media Belanda Jelang Timnas Indonesia Dilatih John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192268/simak_kisah_peter_withe-52TN_large.jpg
Kisah Peter Withe, Mantan Pelatih Timnas Indonesia yang Jadi Pahlawan Aston Villa di Final Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192263/john_herdman_ditargetkan_bawa_timnas_indonesia_lolos_perempatfinal_piala_asia_2027_fifacom-3mD7_large.jpg
Digaji Rp671 Juta per Bulan, John Herdman Ditargetkan Antar Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192246/john_herdman_terima_671_juta_dari_pssi_per_bulan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-hjOz_large.jpg
Segini Gaji John Herdman di Timnas Indonesia, Bisa Beli Rumah di Bekasi Tiap Bulan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/51/1660723/bekasi-barometer-olahraga-jabar-gotong-royong-modal-pertahankan-juara-porprov-2026-tim.jpg
Bekasi Barometer Olahraga Jabar, Gotong Royong Modal Pertahankan Juara Porprov 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/adi_darmawan_mengantar_timnas_hoki_indoor_putra_in.jpg
Kisah Haru Adi Darmawan, Anak Buruh Pabrik Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement