HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Tiba di Tanah Air, Siap Tempur di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |05:27 WIB
Jay Idzes Tiba di Tanah Air, Siap Tempur di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam!
Pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes bersama Tenaga Ahli Kemenpora Bidang Diaspora, Hamdan Hamedan. (Foto: Instagram/hamdan.hamedan)
A
A
A

PEMAIN naturalisasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes diam-diam sudah pulang ke Tanah Air. Kepulangannya tersebut disambut baik oleh para pencinta sepakbola Tanah Air yang mengharapkan pemain Venezia tersebut bisa tampil total di laga Timnas Indonesia vs Vietnam.

Jay tampaknya ingin melakoni laga debutnya bersama Timnas Indonesia dengan maksimal. Tak heran ia pun hadir tepat waktu di Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan (TC) yang rencananya baru digelar pada hari ini, Senin (18//3/2024).

Ya, pemain yang membela klub kasta kedua di Liga Italia itu masuk ke dalam 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani TC jelang melawan Vietnam di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut berpotensi menjadi aksi debut Jay menggunakan seragam Timnas Indonesia.

Sebab Jay sendiri baru resmi dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada akhir Desember 2023 lalu. Ia belum sempat didaftarkan di Piala Asia 2023 kala itu, karenanya babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti akan menjadi debut pemain berusia 23 tahun tersebut.

Jay Idzes bersama Hamdan Hamedan

Jay pun tampak antusias membela Timnas Indonesia. Terbukti ia yang secara diam-diam tiba-tiba sudah berada di Indonesia saja.

Hal itu dapat diketahui dari posting-an terbaru Tenaga Ahli Kemenpora Bidang Diaspora, Hamdan Hamedan. Dalam unggahan teranyarnya, Hamdan foto bersama Jay yang baru saja tiba Bandara Soekarno-Hatta.

Halaman:
1 2
      
