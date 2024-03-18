Bantai Atletico Madrid 3-0, Robert Lewandowski Ungkap Rahasia Barcelona Kembali ke Tren Positif

MADRID – Robert Lewandowski membeberkan rahasia Barcelona kembali ke tren positif. Terbaru, pasukan Xavi Hernandez secara mengejutkan menang telak 3-0 atas Atletico Madrid padalaga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024.

Lewandowski tampil gemilang saat timnya menghajar Atletico Madrid tiga gol tanpa balas. Bertandang ke Stadion Wanda Metropolitano, Senin (18/3/2024) dini hari WIB, Blaugarana -julukan Barcelona- membuka papan skor pada menit 38 lewat gol Joao Felix yang menyambar umpan tarik Lewandowski.

Kemudian, dua menit babak kedua berjalan, gantian sang striker asal Polandia yang menjebol gawang tim tuan rumah.Kemudian, kemenangan Barcelona dilengkapi oleh gol Fermin Lopez pada menit 65 yang lagi-lagi memaksimalkan umpan Lewandowski. Alhasil, dalam laga ini mantan bintang Bayern Munich itu membukukan satu gol dan dua assist untuk membantu timnya membawa pulang tiga poin dari markas sang rival.

Lewandowski pun menilai bisa jadi ini adalah penampilan terbaik yang ditampilkan tim asuhan Xavi Hernandez itu sepanjang musim ini. Sebab, mereka mampu mendominasi sepanjang pertandingan dengan permainan yang apik dan menyelesaikannya dengan mencetak tiga gol.

“Apakah ini pertandingan terbaik musim ini? Bisa jadi. Saya tidak yakin. Namun hal terpenting dalam hal ini adalah kami bermain sangat baik sejak menit pertama, dengan permainan terkendali dan tiga gol di lapangan ini,” kata Lewandowski dilansir dari Football Espana, Senin (18/3/2024).

“Permainan yang bagus. Sangat senang dan sangat bahagia bukan hanya atas golnya, tapi atas dua assistnya. Jika kami bermain lebih mudah, kami bermain lebih baik,” tambahnya.