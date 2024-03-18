Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Permalukan Atletico Madrid 3-0, Xavi Hernandez: Ini Baru Barcelona!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |10:47 WIB
Permalukan Atletico Madrid 3-0, Xavi Hernandez: Ini Baru Barcelona!
Barcelona menang 3-0 atas Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Barcelona baru saja mempermalukan Atletico Madrid berkat kemenangan 3-0 di pekan ke-29 Liga Spanyol 2023-2024, Senin (18/3/2024) dini hari WIB. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, terlihat senang bukan main karena menurutnya itu baru Blaurgana –julukan Barcelona– yang ia kenal.

Bermain di kandang Atletico, yakni di Civitas Metropolitan Stadium, Madrid, Xavi Hernandez mengatakan Barcelona tampil luar biasa dalam laga tersebut. Ia menilai hal tersebut dapat terjadi karena Barcelona telah kembali menunjukkan karakter bermain yang sebenarnya dimiliki.

"Kami berada dalam performa terbaik kami musim ini. Ini adalah DNA Barca kami yang terbaik," ucap Xavi dilansir dari laman Barcelona, Senin (18/3/2024).

"Sayangnya, hal ini tidak muncul di setiap pertandingan, namun ada beberapa yang tampil cemerlang seperti ini, dan ketika itu cocok, semuanya sangat menyenangkan," tambahnya.

Atletico Madrid vs Barcelona

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan timnya tidak akan berpuas diri dengan hasil itu. Pasalnya, dia pastikan Barcelona akan berbenah diri agar makin baik ke depan demi terus meraih hasil maksimal dalam laga yang dimainkan.

Halaman:
1 2
      
