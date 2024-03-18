Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Blaugrana Bungkam Tuan Rumah 3-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |05:00 WIB
Hasil Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: <i>Blaugrana</i> Bungkam Tuan Rumah 3-0!
Barcelona menang telak 3-0 atas Atletico Madrid di kandang lawan (Foto: Reuters/Isabel Infantes)
A
A
A

BARCELONA - Hasil Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid, Spanyol, Senin (18/3/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Blaugrana.

Tiga gol Barcelona dibagi rata oleh Joao Felix (38'), Robert Lewandowski (47'), dan Fermin Lopez (65'). Kemenangan itu memastikan anak asuh Xavi Hernandez bertahan di posisi dua klasemen Liga Spanyol 2023-2024.

Joao Felix membuka keunggulan Barcelona atas Atletico Madrid 1-0 (Foto: Reuters/Isabel Infantes)

Jalannya Pertandingan

Tim tamu tampil dengan ciri khasnya yakni penguasaan bola sejak awal laga. Akan tetapi, peluang pertama didapat tuan rumah lewat kaki Pablo Barrios yang sayangnya masih melebar tipis saja di menit ketujuh.

Setelah itu, pertandingan berjalan datar-datar saja. Peluang Barcelona baru datang di menit ke-35. Sundulan Raphinha melebar tipis dari target. Selang tiga menit, skor akhirnya berubah!

Operan Lewandowski diteruskan dengan manis oleh Joao Felix untuk menaklukkan Jan Oblak. Keunggulan 1-0 itu bertahan hingga rehat setelah Alvaro Morata membuang peluangnya sia-sia pada menit ke-44.

Usai rehat, Barcelona mempertahankan intensitas serangannya. Hasilnya manis. Baru dua menit, Lewandowski membawa timnya memimpin 2-0 usai memanfaatkan operan Raphinha.

