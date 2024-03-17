5 Pesepakbola Indonesia dengan Pasangan Supercantik, Nomor 1 Bek Bali United

LIMA pesepakbola Indonesia dengan pasangan supercantik akan menjadi pembahasan kali ini. Beberapa dari mereka bahkan kerap membagikan momen kebersamaan di akun media sosial masing-masing.

Kali ini Okezone akan membahas lima pesepakbola Indonesia dengan pasangan supercantik. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut ulasannya

5. Ernando Ari





Pertama ada kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari. Ernando saat ini diketahui tengah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Devani Audri.

Devan dan Ernando juga tak ragu memamerkan kemesraan di media sosial. Keduanya diketahui berasal dari kota yang sama, yakni Semarang.

4. Sandy Walsh





Berikutnya ada peman keturunan yang saat ini memperkuat Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Parasnya yang tampan membuat Sandy Walsh berhasil menaklukkan hati pemain Timnas Basket Wanita Kanada, Aislinn Konig.

Hubungan keduanya terungkap ketika sang pesepakbola mengurus proses perpindahan kewarganegaraannya pada Juni 2022. Dalam obrolan di channel YouTube-nya, Sandy Walsh memiliki impian menikahi Aislinn Konig dan memiliki anak.