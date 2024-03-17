Rekap Pemain Abroad Semalam: Rafael Struick Cetak Gol, Elkan Baggott Jadi Korban Pembantaian

REKAP pemain abroad semalam akan diulas dalam artikel ini. Hasil beragam diraih para pesepakbola Tanah Air, seperti Rafael Struick yang sukses membawa timnya menang hingga Elkan Baggott yang menelan kekalahan.

Ya, sejumlah pemain abroad Indonesia berlaga semalam membela klub mereka dalam berbagai ajang. Salah satunya ada striker muda yang jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Rafael Struick.

Selamam, Rafael Struick kembali memperkuat klubnya, yakni ADO Den Haag U-21, melawan Vitesse U-21. Berlaga di Sportpark De Aftrap veld 1, Den Haag, Rafael Struick bermain selama 78 menit.

Penampilan apik pun bisa ditunjukkan Rafael Struick karena mampu mencetak satu gol. Berkat kontribusinya, ADO Den Haag U-21 pun menang dengan skor 3-0.

Selain itu, ada pemain keturunan Indonesia yang segera ambil sumpah warga negara Indonesia (WNI), yakni Ragnar Oratmangoen, yang juga berlaga semalam. Dia memperkuat klubnya, Fortuna Sittard, dalam laga lanjutan Liga Belanda 2023-2024.

Berlaga di Fortuna Sittard Stadium, Ragnar Oratmangoen masuk daftar starting XI Fortuna Sittard. Dia pun bermain selama 81 menit sebelum digantikan oleh K Peterson. Dalam laga itu, Fortuna Sittard pun sukses mencuri poin penuh usai menang dengan skor 3-1.

Terakhir, ada bek jangkung Timnas Indonesia, Elkan Baggott. Dia memperkuat klubnya asal Inggris, Bristol Rovers semalam.

Sayang, Elkan Baggott tak mampu berbuat banyak untuk Bristol Rovers. Alhasil, timnya harus mendapat kekalahan saat bertandang ke markas Lincoln City dalam laga lanjutan League One 2023-2024 alias divisi tiga Liga Inggris.