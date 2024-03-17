Jersey Baru Timnas Indonesia Bocor, Ramai Jadi Sorotan Netizen: Jauh Banget dari Ekspektasi!

Penampakan jersey baru Timnas Indonesia bocor di media sosial. (Foto: Media sosial)

JERSEY baru Timnas Indonesia bocor di media sosial sebelum resmi dirilis. Sontak, netizen pun ramai-ramai memberi komentar yang kerap isinya berupa kritikan. Sebab tampaknya, penampakan jersey baru Timnas Indonesia ini jauh dari ekspektasi.

Ya, Timnas Indonesia dipastikan bakal memiliki jersey baru karena PSSI menjalin kerja sama dengan appareal baru, yakni Erigo lewat produk Erspo. Jersey anyar ini sendiri dikabarkan baru akan dirilis pada Minggu (17/3/2024).

Tetapi, penampakan jersey baru Timnas Indonesia sudah bocor di media sosial. Dalam foto bocoran yang beredar, terlihat salah satu penggawa Timnas Indonesia, yakni Yakob Sayuri, tengah mengenakan jersey berkelir merah itu.

Terlihat simpel, jersey baru Timnas Indonesia didominasi warna merah. Ada juga sentuhan warna putih di sejumlah sisi, seperti pada pinggir bagian kerah dan juga tangan. Tak lupa, ada logo Erspo dan juga lambang Garuda berwarna emas di bagian dada.

Penampakan jersey baru ini pun langsung ramai dibanjiri komentar oleh netizen. Tak jarang kritik dilontarkan karena dinilai terlalu basic.

“Terlalu basic untuk model jersey timnas,” tulis akun @ki**

“Kayak jersey laga amal,” tulis akun @ann**

“Sumpah ini jauh banget dari ekspektasi, jersey mills ngga tertandingi,” tulis akun @cab**