Jadwal Siaran Langsung RCTI Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

BERIKUT jadwal siaran langsung RCTI Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan dua kali bertemu lawannya secara kandang dan tandang di akhir Maret 2024.

Timnas Indonesia akan kembali bersua Vietnam setelah pertandingan di fase grup Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Di laga itu, skuad Garuda menang dengan skor tipis 1-0 berkat penalti Asnawi Mangkualam.

Kini, kedua kesebelasan akan berjumpa di putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah di laga pertama pada 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Sementara itu, Vietnam akan menjadi tuan rumah di laga kedua. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, pada 26 Maret 2024 pukul 19.30 WIB.

Dua laga ini sangat penting bagi kedua tim. Sebab, Indonesia saat ini mengoleksi satu poin dan menjadi juru kunci di Grup F. Anak asuh Shin Tae-yong kalah telak 1-5 dari Timnas Iran di matchday pertama dan imbang 1-1 melawan Timnas Filipina pada November 2023.

Sementara itu, Vietnam nangkring di posisi dua dengan nilai tiga. The Golden Star Warriors menang sekali lawan Filipina 2-0 dan kalah dari Irak 0-1 pada matchday dua.