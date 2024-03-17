Hasil RANS Nusantara FC vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Duel Berakhir 1-1 di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Hasil RANS Nusantara FC vs Bali United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Bali United dicetak oleh Jefferson Assis (61'). Sementara itu, RANS Nusantara membalas lewat Mitsuru Maruoka (64').

Jalannya Pertandingan

RANS Nusantara FC dan Bali United langsung bermain ketat sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua sama-sam menguasai jalannya laga sambil mengembangkan permainan.

Kedua tim silih bergantian mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi, pertahanan Bali United dan RANS Nusantara FC masih cukup kokoh.

Sampai akhir babak pertama belum ada gol yang tercipta dalam laga itu. Sementara waktu Bali United dan RANS Nusantara FC harus bermain imbang 0-0.

Bali United mampu memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Jefferson Matheus mampu membobol gawang RANS Nusantara FC pad menit ke-61.