HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara FC vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Duel Berakhir 1-1 di Yogyakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |22:59 WIB
Hasil RANS Nusantara FC vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Duel Berakhir 1-1 di Yogyakarta
RANS Nusantara FC bermain 1-1 dengan Bali United (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

YOGYAKARTA - Hasil RANS Nusantara FC vs Bali United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Bali United dicetak oleh Jefferson Assis (61'). Sementara itu, RANS Nusantara membalas lewat Mitsuru Maruoka (64').

RANS Nusantara FC vs Bali United (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

RANS Nusantara FC dan Bali United langsung bermain ketat sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua sama-sam menguasai jalannya laga sambil mengembangkan permainan.

Kedua tim silih bergantian mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi, pertahanan Bali United dan RANS Nusantara FC masih cukup kokoh.

Sampai akhir babak pertama belum ada gol yang tercipta dalam laga itu. Sementara waktu Bali United dan RANS Nusantara FC harus bermain imbang 0-0.

Bali United mampu memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Jefferson Matheus mampu membobol gawang RANS Nusantara FC pad menit ke-61.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
