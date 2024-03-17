Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Laskar Sambernyawa Menangi Derby Jawa Tengah 2-0!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |22:43 WIB
Hasil PSIS Semarang vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Laskar Sambernyawa Menangi Derby Jawa Tengah 2-0!
Persis Solo menang 2-0 atas PSIS Semarang dalam Derby Jawa Tengah (Foto: Instagram/@persisofficial)
A
A
A

BALIKPAPAN - Hasil PSIS Semarang vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Laskar Sambenyawa.

Kedua gol Persis Solo dihasilkan oleh Moussa Sidibe (5', 21'). Hasil itu sekaligus membuka peluang mereka lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024.

Moussa Sidibe memborong dua gol kemenangan Persis Solo atas PSIS Semarang 2-0 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Jalannya Pertandingan

Persis langsung tancap gas menyerang begitu pertandingan dimulai. Hasilnya, mereka mampu unggul 1-0 saat laga baru berjalan lima menit lewat gol pembuka Moussa Sidibe.

Tertinggal satu gol, PSIS berusaha untuk membalas. Mereka pun nyaris menyamakan kedudukan pada menit 13, tetapi tendangan bebas Taisei Marukawa masih mengarah ke jaring luar gawang saja.

Pada menit 21, justru Laskar Sambernyawa -julukan Persis- yang mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol kedua Moussa Sidibe. Pemain asal Mali itu mencetak gol dengan memanfaatkan umpan tarik ciamik yang diberikan David Gonzalez di dalam kotak penalti.

Jual beli serangan dalam tempo yang cukup cepat terus berlangsung setelah itu. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- pun mendapat peluang emas pada menit 38 lewat pergerakan Septian David Maulana, tetapi ketika sudah berdiri bebas tendangannya bisa diblok oleh pemain belakang lawan.

Memasuki menit 41, Persis hampir menorehkan gol ketiga mereka pada laga ini. Beruntung bagi tim tuan rumah, tendangan sudut Alexis Messidoro yang mengarah langsung ke gawang hanya mengenai mistar. Alhasil, skor 2-0 untuk keunggulan tim tamu tetap bertahan hingga babak pertama usai.

Tertinggal dua gol, PSIS berusaha mengambil inisiatif menyerang lebih dulu di awal babak kedua. Beberapa peluang pun mereka dapat, tetapi penyelesaian akhir yang buruk membuat peluang mereka tak ada yang tepat sasaran.

Sementara itu, Persis bermain lebih dalam di babak kedua. Mereka berusaha melancarkan serangan balik cepat dan nyaris mencetak gol lagi pada menit 65, tetapi sepakan David Gonzalez bisa ditepis oleh Gadi Satryo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.webp
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/adi_darmawan_mengantar_timnas_hoki_indoor_putra_in.jpg
Kisah Haru Adi Darmawan, Anak Buruh Pabrik Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement