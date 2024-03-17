Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Andalan Dipanggil Timnas Indonesia, Pelatih Dewa United Minta Laga Lawan Persita Tangerang Ditunda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |22:32 WIB
Pemain Andalan Dipanggil Timnas Indonesia, Pelatih Dewa United Minta Laga Lawan Persita Tangerang Ditunda
Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink (Foto: Dewa United)
JAKARTA - Jan Olde Riekerink, meminta agar ada pertandingan Dewa United melawan Persita Tangerang di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 ditunda. Hal itu dikarenakan jadwal padat antara Timnas Indonesia dan kompetisi.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang dalam lanjutan babak Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Dewa United, Egy Maulana Vikri dan Ricky Kambuaya turut dipanggil Shin Tae Yong untuk dua laga terssebut.

Adapun jadwal tersebut nyaris berbenturan dengan sejumlah pertandingan pekan ke-30 Liga 1 2023/2024 yang akan dimulai pada 27 Maret. Dewa United akan bentrok dengan Persita Tangerang pada 27 Maret mendatang yang artinya kemungkinan besar Egy dan Kambuaya akan absen dalam laga itu.

"Pertandingan selanjutnya kami akan melawan tim yang berjuang melawan degradasi (Persita) dan itu bukan laga yang mudah. Kami kehilangan pemain (Egy dan Kambuaya), saya tidak bisa membayangkannya," tutur Riekerink di Stadion PTIK, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).

Oleh karena itu, juru taktik asal Belanda tersebut meminta adanya solusi dari pihak operator, yakni PT Liga Indonesia Baru (LIB). Dia berharap adanya penjadwalan ulang laga pekan ke-30 yang menurutnya terlalu berdetan dengan agenda Timnas Indonesia.

"Saya harap ada solusi dengan ada agenda timnas ini karena dasarnya olahraga adalah keadilan dan kami bantu (kirim) pemain ke timnas, kalau aturannya itu saya terima," kata Riekerink.

