Dipanggil Lagi ke Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri Siap Maksimal di Laga Kontra Vietnam

Egy Maulana Vikri kembali dipanggil ke Timnas Indonesia untuk hadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JAKARTA - Egy Maulana Vikri mengaku bersyukur bisa kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Penggawa Dewa United itu pun mengklaim siap tampil maksimal saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam nanti.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan beretemu dengan Vietnam dalam lanjutan pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Nama Egy termasuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh sang pelatih, Shin Tae Yong.

Egy mengaku senang bisa kembali memperkuat Merah-Putih di ajang internasional nanti. Dia pun sudah tidak sabar untuk bisa segera merumput dan mencuri kemenangan dari dua pertandingan kontra Vietnam tersebut.

"Alhamdulillah kondisi saya makin baik untuk bisa bergabung ke timnas dan Alhamdulillah juga bisa terpiih untuk pertandingan melawan Vietnam nanti," tutur Egy di Stadion PTIK, Jakarta, 17 Maret 2024.

"Dari saya pribadi berharap tim akan menampilkan yang terbaik dan bisa memenangkan pertandingan lawan Vietnam nanti," lanjutnya.

Laga pertama melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pukul 20.30 WIB. Sementara itu, laga 26 Maret 2024 akan dilangsungkan di Stadion My Dinh, Hanoi, pukul 19.00 WIB.