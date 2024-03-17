Hasil Hellas Verona vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Menang 3-1

VERONA - Hasil Hellas Verona vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Marcantonio Bentegodi, Verona, Italia, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Rossoneri.

Tiga gol AC Milan dihasilkan Theo Hernandez (44'), Christian Pulisic (50'), dan Samuel Chukwueze (79'). Sementara itu, Verona membalas sekali lewat gol Tijjani Noslin (64').

Jalannya Pertandingan

Milan mendominasi pertandingan sejak menit-menit awal. Mereka menguasai bola lebih banyak dan nyaris membuka papan skor pada menit ketujuh tetapi sepakan Christian Pulisic masih melambung ke atas mistar gawang.

Permainan umpan-umpan pendek dalam tempo cepat terus diterapkan oleh tim asuhan Stefano Pioli itu. Mereka pun mendapat peluang emas pada menit 20, namun tendangan keras Noah Okafor bisa ditepis oleh Lorenzo Montipo.

Pertandingan berjalan cukup keras di mana kedua tim saling jegal di lini tengah. Meski begitu, Rossoneri -julukan Milan- terus melancarkan serangan-serangan ke lini pertahanan tim tuan rumah, tetapi penyelesaian akhir mereka sangat buruk.

Di sisi lain, Verona hanya berusaha melawan dengan melancarkan serangan balik saja. Satu-satunya peluang yang mereka miliki datang pada menit 35 via tandukan Michael Folorunsho yang mengarah tepat ke pelukan Mike Maignan.

Terus menekan, Milan akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit 44 lewat gol Theo Hernandez. Skor 1-0 itu pun bertahan hingga babak pertama usai.

Milan tak mengendurkan serangan di menit awal babak kedua meski sudah unggul satu gol. Alhasil, mereka sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Christian Pulisic pada menit 50.

Delapan menit kemudian, gantian Rafael Leao yang menebar ancaman di lini pertahanan tim tamu. Namun, tendangan melengkung yang dilepaskannya ke tiang jauh masih melebar tipis di sisi kanan gawang.