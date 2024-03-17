Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Hellas Verona vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Menang 3-1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |23:17 WIB
Hasil Hellas Verona vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: <i>Rossoneri</i> Menang 3-1
AC Milan menang 3-1 atas Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Ciro De Luca)
A
A
A

VERONA - Hasil Hellas Verona vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Marcantonio Bentegodi, Verona, Italia, Minggu (17/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Rossoneri.

Tiga gol AC Milan dihasilkan Theo Hernandez (44'), Christian Pulisic (50'), dan Samuel Chukwueze (79'). Sementara itu, Verona membalas sekali lewat gol Tijjani Noslin (64').

Theo Hernandez membawa AC Milan memimpin 1-0 atas Hellas Verona (Foto: Reuters/Ciro De Luca)

Jalannya Pertandingan

Milan mendominasi pertandingan sejak menit-menit awal. Mereka menguasai bola lebih banyak dan nyaris membuka papan skor pada menit ketujuh tetapi sepakan Christian Pulisic masih melambung ke atas mistar gawang.

Permainan umpan-umpan pendek dalam tempo cepat terus diterapkan oleh tim asuhan Stefano Pioli itu. Mereka pun mendapat peluang emas pada menit 20, namun tendangan keras Noah Okafor bisa ditepis oleh Lorenzo Montipo.

Pertandingan berjalan cukup keras di mana kedua tim saling jegal di lini tengah. Meski begitu, Rossoneri -julukan Milan- terus melancarkan serangan-serangan ke lini pertahanan tim tuan rumah, tetapi penyelesaian akhir mereka sangat buruk.

Di sisi lain, Verona hanya berusaha melawan dengan melancarkan serangan balik saja. Satu-satunya peluang yang mereka miliki datang pada menit 35 via tandukan Michael Folorunsho yang mengarah tepat ke pelukan Mike Maignan.

Terus menekan, Milan akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit 44 lewat gol Theo Hernandez. Skor 1-0 itu pun bertahan hingga babak pertama usai.

Milan tak mengendurkan serangan di menit awal babak kedua meski sudah unggul satu gol. Alhasil, mereka sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Christian Pulisic pada menit 50.

Delapan menit kemudian, gantian Rafael Leao yang menebar ancaman di lini pertahanan tim tamu. Namun, tendangan melengkung yang dilepaskannya ke tiang jauh masih melebar tipis di sisi kanan gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.jpg
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman.jpg
John Herdman Diam-Diam Punya Jurus Rahasia ala Jose Mourinho
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement