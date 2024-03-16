Merinding Lihat Timnas Indonesia Makin Berkembang, Bek Vietnam: Mereka Lawan yang Kuat

HANOI - Pemain Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Pham Xuan Manh, was-was melihat perkembangan Timnas Indonesia jelang kedua tim bentrok di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan peningkatan itu, Xuan Manh yakin Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang kuat dan karena itulah Vietnam tengah mempersiapkan diri semaksimal mungkin.

Ya, Vietnam akan melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim berjuluk The Golden Star Warriors itu akan menghadapi Skuad Garuda di dua pertemuan secara beruntun.

Pada laga pertama, mereka akan lebih dulu bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis (21/3/2024). Berselang lima hari, giliran Vietnam yang menjamu Timnas Indonesia di Stadion My Dinh, Selasa (26/3/2024) mendatang.

Jelang laga pertama, Xuan Manh mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia saat ini. Selain karena performa Skuad Garuda yang meningkat, alasan lainnya juga karena faktor SUGBK yang sudah tidak lagi dipertanyakan atmosfernya. Namun begitu, dia menegaskan para pemain Vietnam saat ini fokus penuh untuk meraih kemenangan.

"Indonesia adalah lawan yang cukup kuat, mereka semakin maju dan memiliki semangat tempur yang sangat tinggi. Seluruh tim saat ini sangat fokus pada latihan, mengerjakan rencana pengajaran yang ditetapkan oleh tim dengan baik," kata Xuan Manh, dilansir dari Soha, Sabtu (16/3/2024).

"Stadion Bung Karno sangat ramai dan akan menjadi tekanan besar bagi para pemain tim nasional Vietnam. Seluruh tim akan berusaha untuk fokus sepenuhnya pada tujuan kemenangan menuju ke depan," sambungnya.