5 Alasan Pelatih asal Belanda Ini Cocok Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Bikin Ngeri!

SEBANYAK 5 alasan pelatih asal Belanda, Pieter Huistra, cocok menggantikan Shin Tae-yong jika tak memperpanjang kontrak di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Saat ini, kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia akan berakhir pada 30 Juni 2024.

Sejauh ini tidak ada jaminan Shin Tae-yong mendapat perpanjangan kontrak, terlebih jika Timnas Indonesia hancur lebur dalam dua laga kontra Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia U-23 2024. Jika nantinya Shin Tae-yong tak mendapat perpanjangan kontrak, Pieter Huistra bisa saja menjadi suksesornya.

Berikut 5 alasan pelatih asal Belanda ini cocok gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia:

5. Kenal Atmosfer Sepakbola Indonesia





Pieter Huistra pernah menjadi Direktur Teknik PSSI pada 2014-2015. Ia kini juga membesut Borneo FC di Liga 1 2023-2024.

Mengenal kultur sepakbola Indonesia membuat Pieter Huistra bakal lebih mudah beradaptasi jika nantinya menjadi pelatih Timnas Indonesia. Hal itu berbeda dengan Shin Tae-yong yang butuh lama mempelajari budaya di Indonesia.

4. Komunikasi dengan Klub Liga 1





Pieter Huistra merasakan kesalnya tak ada komunikasi antara Shin Tae-yong dengan pelatih klub Liga 1. Karena itu, ada beberapa klub yang enggan melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong.

Buruknya komunikasi Shin Tae-yong dengan klub-klub Liga 1 itu bisa diperbaiki Pieter Huistra. Ia tentu tak mau masalah yang pernah menerpa Shin Tae-yong kembali menimpanya ketika membesut Timnas Indonesia.