Soal Naturalisasi Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes, DPR Minta Segera Disahkan Jadi WNI

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi X dan Komisi III telah menyetujui naturalisasi 3 pesepakbola asal Belanda. Mereka adalah Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes.

DPR bahkan meminta pemerintah untuk mempercepat proses pengesahan ketiga pesepakbola itu sebagai warga negara Indonesia (WNI). Sebab, dengan begitu, mereka bisa segera memperkuat Timnas Indonesia.

“Seluruh proses di DPR terkait proses naturalisasi yang membutuhkan adanya keputusan dari Komisi X dan Komisi III serta Rapat Paripurna sudah dilampaui. Pimpinan DPR RI juga sudah mengirimkan surat terkait hal tersebut kepada Pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, Jumat 15 Maret 2024.

Hetifah memimpin rapat kerja (raker) antara Komisi X DPR bersama pihak pemerintah saat komisi yang membidangi urusan olahraga tersebut menyetujui naturalisasi Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes, pekan lalu.

Surat persetujuan naturalisasi ketiga pesepakbola dari DPR sudah dikirimkan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), oleh pimpinan DPR pertengahan pekan ini. Pasalnya, di awal pekan, ada tanggal merah atau hari libur. Hetifah pun berharap pemerintah segera memproses pengesahan Thom Haye Cs sebagai WNI.

“Komisi X DPR mengharapkan presiden bisa segera membuat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengizinkan ketiga pemain untuk mengikuti proses pengambilan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia,” ungkap Hetifah.

“Semoga PSSI juga bisa segera menghadirkan ketiga pemain untuk pengambilan sumpah nanti,” lanjut Hetifah.

Hetifah berharap pengambilan sumpah bisa segera dilakukan. Pasalnya, pada 21 Maret 2024, Timnas Indonesia akan berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

“Perlu kerja sama berbagai pihak untuk memastikan semua proses berjalan lancar,” tegas Hetifah.