Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Dua laga seru akan tersaji akan dilakoni Timnas Indonesia dengan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Laga itu dapat disaksikan live di RCTI!

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday ketiga dan keempat Grup F, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Vietnam.

Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam lebih dahulu. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong bergantian bertandang ke Vietnam. Pertandingan akan dihelat di Stadion My Dinh pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Jelang duel itu, Shin Tae-yong memastikan pasukan Merah Putih siap tempur. Sebab, kemenangan jadi target melawan Vietnam.

“Sebagai pelatih kepala saya optimistis,” ujar Shin Tae-yong, dilansir dari situs PSSI.

“Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin. Saat bertemu dengan beberapa pemain timnas di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam, dan membangun motivasi para pemain untuk menang melawan Vietnam,” lanjutnya.

“Terakhir kami menang satu gol di Asian Cup. Bagaimana besok? Sepakbola tidak sesederhana skor. Namun yang pasti, saya optimistis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan, baik di GBK ataupun Vietnam,” tutur Shin Tae-yong.