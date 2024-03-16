Reaksi Jurgen Klopp soal Liverpool Ketemu Atalanta di Perempatfinal Liga Europa 2023-2024

REAKSI Jurgen Klopp soal Liverpool yang ketemu Atalanta di perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Dia menyambutnya dengan antusias karena menilai laga akn berjalan menarik.

Ya, drawing perempatfinal Liga Europa 2023-2024 sudah digelad pada Jumat 15 Maret 2024. Hasilnya, Liverpool akan melawan klub Italia, Atalanta.

Liverpool akan bertindak sebagai tuan rumah di leg pertama babak perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Laga akan berlangsung di Anfield Stadium pada 11 April 2024 dini hari WIB.

Kemudian, The Reds -julukan Liverpool- bakal gantian bertandang ke markas Atalanta pada leg II. Laga itu akan digelar di Stadion Atleti Azzurri d'Italia pada 18 April 2024 dini hari WIB.

Liverpool terakhir kali bertemu dengan Atalanta di fase grup Liga Champions 2020-2021. Kala itu, The Reds sukses meraih kemenangan 5-0 di Italia, tetapi harus kalah 0-2 Anfield.

Jurgen Klopp pun mengakui menghadapi Atalanta merupakan pertandingan yang sulit. Terlebih, ia menilai Gian Piero Gasperini masih menjabat sebagai pelatih dan para pemin Atalanta bermain bagus sebagai sebuah tim.

"Rumit. Atalanta, kami pernah bermain di sana (Italia sebelumnya). Sekarang, saya tidak menonton mereka sebanyak 500 kali sejak saat itu, tetapi masih manajer yang sama,” kata Jurgen Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (16/3/2024).