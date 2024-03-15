Borneo FC Tak Terbendung di Liga 1 2023-2024, Pieter Huistra Belum Puas

SOLO - Borneo FC makin tidak terbendung dalam Liga 1 2023-2024. Tim itu saat ini masih menjadi pemuncak klasemen sementara dengan 69 poin yang membuat bersilih 18 angka dengan Persib Bandung di posisi kedua.

Pesut Etam baru saja meraih kemenangan 1-0 atas PSS Sleman. Pertemuan kedua tim dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Manahan, Solo, Kamis 14 Maret 2024 malam WIB.

Pelatih Pieter Huistra mengaku tidak puas dengan penampilan timnya meskipun menang atas PSS. Pasalnya, ia nilai Borneo FC bisa bermain lebih baik.

"Kami seharusnya bisa lebih baik dari pertandingan hari ini tapi saya puas dengan tiga poin ini," kata Huistra dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (15/3/2024).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan timnya akan terus berbenah diri agar makin baik lagi. Ia pun akan memaksimalkan jeda internasional untuk hal tersebut.

"Sekarang kami memiliki libur internasional dan sangat bagus bisa memasuki libur ini dengan tiga poin. Kami sangat senang dengan hal ini," ujar Huistra.