Perbandingan Gaji Justin Hubner vs Pratama Arhan di Liga Jepang seperti Langit dan Bumi

PERBANDINGAN gaji Justin Hubner vs Pratama Arhan di Liga Jepang seperti langit dan bumi akan diulas dalam artikel ini. Justin Hubner sendiri diketahui baru saja merapat ke klub Jepang, yakni Cerezo Osaka.

Ya, Justin Hubner baru saja resmi gabung ke klub Jepang, yakni Cerezo Osaka, pada Selasa 12 Maret 2024. Ia dipinjam selama satu tahun penuh dari Wolverhampton Wanderers oleh klub yang berlaga di Liga Jepang 2024 (J-League 2024) itu.

Kepindahan Justin Hubner ke Cerezo Osaka membuatnya mengikuti jejak pesepakbola lain Indonesia yang sudah lebih dahulu berkarier di Jepang. Tepat sebelum Justin Hubner, ada nama Pratama Arhan.

Arhan bergabung ke klub Jepang yang mentas di liga kasta 2 atau J-League 2, yakni Tokyo Verdy, pada 2022. Namun, di sana, pemain langganan membela Timnas Indonesia itu gagal bersinar.

Arhan minim mendapat jam bermain dari Tokyo Verdy. Dia total hanya mentas di 4 laga bersama Tokyo Verdy.

Kini, Pratama Arhan pun sudah angkat kaki dari Tokyo Verdy. Dia memutuskan gabung ke klub Korea Selatan, yakni Suwon FC, usai berpisah dengan Tokyo Verdy pada 13 Januari 2024.

Kini, menarik membandungkan gaji yang diperoleh Justin Hubner dengan Arhan saat membela klub Jepang. Mana yang lebih besar?