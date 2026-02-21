Kisah Andik Vermansah, Eks Pemain Timnas Indonesia yang Nyaris Gabung Persib Bandung Setelah Dilepas Selangor FC

KISAH Andik Vermansah menarik diulas. Eks pemain Timnas Indonesia tersebut ternyata nyaris gabung Persib Bandung.

Momen itu terjadi usai Andik usai dilepas Selangor FC. Meski perbincangan sudah terjadi dengan Persib, Andik akhirnya membela klub lainnya.

1. Eks Pemain Timnas Indonesia

Andik jadi salah satu talenta hebat yang dimiliki Indonesia di dunia sepakbola. Dia pun sudah malang melintang membela berbagai klub top Indonesia, di antaranya ada Persebaya Surabaya, Bhayangkara FC, Madura United, hingga Persiraja Banda Aceh.

Andik pun kerap dipanggil ke Timnas Indonesia. Total, Andik sudah mentas di 30 laga bersama Timnas Indonesia di berbagai kompetisi. Dari penampilannya, pemain kelahiran Jember, 23 November 1991 itu bisa catatkan 2 gol.

Selain itu, Andik juga pernah abroad atau berkarier di luar negeri. Dia membela beberapa klub asal Malaysia, salah satunya Selangor FC.