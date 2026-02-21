Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Andik Vermansah, Eks Pemain Timnas Indonesia yang Nyaris Gabung Persib Bandung Setelah Dilepas Selangor FC

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |03:05 WIB
Kisah Andik Vermansah, Eks Pemain Timnas Indonesia yang Nyaris Gabung Persib Bandung Setelah Dilepas Selangor FC
Andik Vermansah kala berlaga. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

KISAH Andik Vermansah menarik diulas. Eks pemain Timnas Indonesia tersebut ternyata nyaris gabung Persib Bandung.

Momen itu terjadi usai Andik usai dilepas Selangor FC. Meski perbincangan sudah terjadi dengan Persib, Andik akhirnya membela klub lainnya.

Andik Vermansyah

1. Eks Pemain Timnas Indonesia

Andik jadi salah satu talenta hebat yang dimiliki Indonesia di dunia sepakbola. Dia pun sudah malang melintang membela berbagai klub top Indonesia, di antaranya ada Persebaya Surabaya, Bhayangkara FC, Madura United, hingga Persiraja Banda Aceh.

Andik pun kerap dipanggil ke Timnas Indonesia. Total, Andik sudah mentas di 30 laga bersama Timnas Indonesia di berbagai kompetisi. Dari penampilannya, pemain kelahiran Jember, 23 November 1991 itu bisa catatkan 2 gol.

Selain itu, Andik juga pernah abroad atau berkarier di luar negeri. Dia membela beberapa klub asal Malaysia, salah satunya Selangor FC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/51/3202738/erick_thohir_bantah_soal_tuduhan_jadi_pihak_yang_mengadukan_dokumen_palsu_pemain_naturalisasi_malaysia_ke_fifa-adVf_large.jpeg
Erick Thohir Bantah Tuduhan Malaysia soal Ngadu ke FIFA: Maaf, Saya Kelasnya Enggak di Situ!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/51/3202511/kathellen_sousa_bersama_cristiano_ronaldo-KAg7_large.jpg
Temukan Kedamaian di Arab Saudi, Mantan Bintang Real Madrid Kathellen Sousa Resmi Masuk Islam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/51/3202321/cristiano_ronaldo-ODQ6_large.jpg
Picu Amarah Cristiano Ronaldo, Ini Isi Pesan Nakal Karim Benzema Usai Resmi Gabung Al Hilal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/51/3202095/nathan_tjoe_a_on-dqeM_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Tampil Menggila saat Willem II Raih Satu Poin di Markas Jong FC Utrecht
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/20/51/1678981/dari-warnet-ke-panggung-esports-jalan-sunyi-lipay-xia-menggapai-mimpi-xcs.jpg
Dari Warnet ke Panggung Esports, Jalan Sunyi Lipay Xia Menggapai Mimpi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/20/bek_udinese_oumar_solet.jpg
Inter Milan Terdepan Bidik Defender Udinese, Juventus dan Roma Siap-Siap Gigit Jari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement