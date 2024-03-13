Justin Hubner Gabung Cerezo Osaka, Wolverhampton Wanderers Perintahkan Rutin Masuk Tim Utama

WOLVERHAMPTON – Manajer Pathways Wolverhampton Wanderers, Steve Davis, mengomentari bergabungnya Justin Hubner ke Cerezo Osaka. Dia memerintahkan Justin Hubner untuk rutin masuk ke tim utama Cerezo Osaka selama menjalani masa peminjamannya di tim asal Jepang itu.

Menurutnya, Justin Hubner sudah membuktikan kualitasnya bersama Wolverhampton Wanderers U-21. Alhasil, dia bisa mendapat kesempatan lebih baik di J-League.

Wolverhampton Wanderers secara mengejutkan melepas Justin Hubner ke Cerezo Osaka. Namun, Wolves -julukan Wolverhampton Wanderers- hanya melepas bek Timnas Indonesia itu dengan status pinjaman hingga Desember 2024.

Selama memperkuat Wolverhampton Wanderers U-21 pada musim 2023-2024, Justin Hubner sejatinya tampil dengan apik di lini pertahan. Meski berposisi sebagai bek, Justin Hubner mampu mencetak empat gol dari 15 laga di semua kompetisi.

Sementara itu, Steve Davis mengaku Wolverhampton Wanderers memang sudah merencanakan untuk meminjamkan Justin Hubner. Ia menjelaskan Cerezo Osaka sedang membutuhkan bek tengah, setelah salah satu pemain andalan mengalami cedera.

Kepindahan ini pun adanya hubungan dengan Indonesia menjadi hubungan bagus untuk meminjamkan Justin Hubner ke Liga Jepang. Alhasil, sang pemain akhirnya dilepas.

"Kami sedang mencari pinjaman untuk Justin, mungkin di musim panas daripada sekarang, tetapi kesempatan itu datang," kata Steve Davis dikutip dari laman resmi Wolverhampton Wanderers, Rabu (13/3/2024).

"Osaka melakukan kontak dan kami untuk membicarakan lebih lanjut. Mereka mencari bek tengah karena salah satu pemain kunci di lini belakang mengalami cedera dan dengan adanya hubungan Justin dengan Indonesia di pasar Asia, kami merasa ini akan menjadi hal yang bagus untuknya," jelasnya.