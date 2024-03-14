Bukan Pengambilan Sumpah WNI, Ini Alasan Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Datang ke Indonesia Pekan Ini

BUKAN pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI), Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen datang ke Indonesia untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Konfirmasi itu disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga.

”Kedatangan Thom Haye dan Ragnar ke Indonesia memang melengkapi administrasi-administrasi yang nantinya dipakai untuk tahap berikutnya,” kata Arya Sinulingga dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Kamis (14/3/2024).

(Ragnar Oratmangoen diharapkan perkuat Timnas Indonesia pada 26 Maret 2024. (Foto: Instagram/0ratmangoen)

Sekadar diketahui, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen tiba di Indonesia pada Senin, 11 Maret 2024 pukul 22.00 WIB. Ia datang bersama Nathan Tjoe-A-On yang langsung mengambil sumpah WNI pada Selasa, 12 Maret 2024 dini hari WIB.

Banyak yang mengira, kehadiran Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen awal pekan ini untuk mengambil sumpah WNI. Namun, PSSI ternyata sudah memiliki perhitungan.

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sengaja diminta datang untuk melengkapi berkas administasi yang dibutuhkan untuk tahapan setelah berkas kelar di DPR. Kebetulan, berkas naturalisasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen di DPR baru ditandatangani Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Rabu 13 Maret 2024 sore WIB.

Setelah beres di DPR, presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Usai Keppres diterbitkan, akan diumumkan jadwal pengambilan sumpah Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.