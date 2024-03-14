Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengamat Sepakbola Akmal Marhali Anggap Wajar Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:09 WIB
Pengamat Sepakbola Akmal Marhali Anggap Wajar Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam
Shin Tae-yong optimistis Timnas Indonesia menang melawan Timnas Vietnam (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepakbola nasional, Akmal Marhali, menyatakan sangat wajar Shin Tae-yong optimistis Timnas Indonesia dapat mengalahkan TImnas Vietnam. Kedua timn akan bertemu dua kali dalam lanjutan fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Akmal mengatakan Timnas Indonesia diunggulkan karena bertindak sebagai tuan rumah saat laga pertama melawan Vietnam pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Jadi, ia nilai sangat pantas Shin menargetkan timnya kemenangan dalam laga itu.

Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

"Ini laga kunci bagi Timnas, jika meraih kemenangan melawan Vietnam di leg pertama, lalu menang, atau minimal seri di leg kedua, peluang lolos ke babak berikutnya sangat besar," ujar Akmal dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (14/3/2024).

"Oleh karena itu, sangat wajar jika STY optimistis bisa meraih kemenangan karena fasilitas dan dukungan yang diberikan PSSI sangat besar untuk STY. Optimisme STY merupakan optimisme bangsa Indonesia," tambah Koordinator Save Our Soccer (SOS) itu.

Saat ini, Pratama Arhan dan kolega berada di posisi keempat klasemen Grup F dengan satu poin. Sementara itu, TImnas Vietnam bercokol di posisi kedua dengan tiga poin.

Akmal mengatakan Timnas Indonesia pun diuntungkan dengan penyegaran beberapa nama pemain baru untuk laga tersebut. Jadi, kekuatan tim tersebut pastinya akan bertambah

Halaman:
1 2
      
