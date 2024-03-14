Exco PSSI Sebut Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Dipersiapkan Perkuat Timnas Indonesia Lawan Vietnam di Hanoi!

JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan administrasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen untuk bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia. Ia menjelaskan kedua pemain keturunan Belanda itu dipersiapkan tampil menghadapi Timnas Vietnam pada 26 Maret 2024.

Haye dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Bahkan, keduanya sudah berada di Jakarta bersamaan dengan Nathan Tjoe-A-On yang juga dipanggil untuk membela Skuad Garuda.

Namun, Haye dan Ragnarbelum mengambil sumpah WNI. Sementara Nathan menjadi satu-satunya pemain yang telah mengambil sumpah WNI pada Senin 11 Maret 2024 malam WIB.

Arya memberikan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi Haye dan Ragnar. Ia menjelaskan dokumen kedua pemain sudah ditandatangani pada Rabu 13 Maret 2024.

"Surat dari DPR sudah ditandatangani oleh DPR tanggal 13 hari ini, karena memang hari ini adalah hari kerja setelah sebelumnya Libur langsung hari pertama setelah libur, DPR memproses secara administrasi," kata Arya dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (14/3/2024).