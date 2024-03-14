Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Arsenal Singkirkan FC Porto, David Raya: Semua Kerja Keras Tim Terbayar

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |06:15 WIB
Liga Champions 2023-2024: Arsenal Singkirkan FC Porto, David Raya: Semua Kerja Keras Tim Terbayar
Kai Havertz dan David Raya di laga Arsenal vs FC Porto (Foto: Reuters)
LONDON - Kiper Arsenal, David Raya senang timnya bisa menyingkirkan FC Porto di 16 besar Liga Champions 2023-2024. Menurutnya, kemenangan ini membuat kerja keras tim terbayar.

Arsenal sukses melaju ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Kepastian tersebut didapatkan, setelah The Gunners menang 4-2 atas FC Porto melalui adu penalti di leg kedua babak 16 besar yang berlangsung di Emirates Stadium, Rabu (13/3/2024) dini hari WIB.

Martin Odegaard, Kai Havertz, Bukayo Saka, dan Declan Rice dipercaya Mikel Arteta untuk menjadi eksekutor tendangan penalti. Sementara David Raya sukses membaca arah bola untuk menggagalkan tendangan penalti Eduardo Gabriel Aquino Cossa dan Galeno.

Sementara selepas pertandingan, David Raya mengakui seharusnya bisa menggagalkan tiga penendang penalti FC Porto. Meski demikian, ia tetap puas dengan keberhasilan menggagalkan dua penendang tim tamu.

"Saya seharusnya bisa menyelamatkan tiga tendangan, namun saya sangat senang bisa menyelamatkan dua tendangan," kata David Raya dikutip dari Goal International.

Kiper asal Spanyol itu juga mengakui Arsenal bermain sangat bagus sejak awal pertandingan dengan membuat banyak peluang dan empat penendang penalti menjalankan tugas dengan baik. David Raya menjelaskan timnya telah mempersiapkan diri di sepanjang musim 2023-2024 untuk adu penalti, sehingga kerja keras terbayarkan.

Halaman:
1 2
      
