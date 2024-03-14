Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Arsenal Bantah Mikel Arteta Hina Keluarga Pelatih FC Porto

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |04:26 WIB
Liga Champions 2023-2024: Arsenal Bantah Mikel Arteta Hina Keluarga Pelatih FC Porto
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Arsenal membantah tuduhan kepada pelatihnya, Mikel Arteta yang dianggap menghina keluarga juru formasi FC Porto, Sergio Conceicao. Kubu The Gunners bahkan mengatakan Conceicao memang mempunyai kebiasaan menuduh pelatih lawan.

Arsenal berhasil menembus babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Kepastian itu didapat setelah pasukan Mikel Arteta mengalahkan FC Porto lewat babak adu penalti usai imbang secara agregat 1-1 (4-2) di Emirates Stadium, London, Inggris pada Rabu (13/3/2024).

Ini merupakan pertama kalinya The Gunners -julukan Arsenal- menembus babak delapan besar setelah penantian 14 tahun. Terakhir kali mereka berhasil lolos ke perempatfinal adalah pada Liga Champions musim 2009-2010.

Sayangnya, kemenangan manis Arsenal ‘ternoda’ oleh tuduhan pelatih Sergio Conceicao. Pelatih berusia 49 tahun itu menuding Mikel Arteta telah melakukan penghinaan kepada keluarganya dengan menggunakan bahasa Spanyol.

“Selama pertandingan dan saat berada di bangku cadangan, dia, dalam bahasa Spanyol, saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan manajer Spanyol, dia menghina keluarga saya,” kata Conceicao dikutip dari Football London, Rabu (13/3/2024).

Namun, tuduhan tersebut kabarnya telah dibantah oleh Arsenal. Menurut laporan Football London, Arsenal menegaskan bahwa Mikel Arteta tidak pernah menghina keluarga Sergio Conceicao. Bahkan, dilaporkan juga bahwa ini merupakan kebiasaan dari Conceicao.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/49/1659585/marc-marquez-sebut-dominasinya-di-motogp-2025-mustahil-terulang-gfa.webp
Marc Marquez Sebut Dominasinya di MotoGP 2025 Mustahil Terulang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/penyerang_bournemouth_antoine_semenyo_foto_ig_at.jpg
Man City Segera Tuntaskan Transfer Semenyo, Liverpool dan MU Siap-Siap Gigit Jari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement