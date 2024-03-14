Liga Champions 2023-2024: Arsenal Bantah Mikel Arteta Hina Keluarga Pelatih FC Porto

LONDON – Arsenal membantah tuduhan kepada pelatihnya, Mikel Arteta yang dianggap menghina keluarga juru formasi FC Porto, Sergio Conceicao. Kubu The Gunners bahkan mengatakan Conceicao memang mempunyai kebiasaan menuduh pelatih lawan.

Arsenal berhasil menembus babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Kepastian itu didapat setelah pasukan Mikel Arteta mengalahkan FC Porto lewat babak adu penalti usai imbang secara agregat 1-1 (4-2) di Emirates Stadium, London, Inggris pada Rabu (13/3/2024).

Ini merupakan pertama kalinya The Gunners -julukan Arsenal- menembus babak delapan besar setelah penantian 14 tahun. Terakhir kali mereka berhasil lolos ke perempatfinal adalah pada Liga Champions musim 2009-2010.

Sayangnya, kemenangan manis Arsenal ‘ternoda’ oleh tuduhan pelatih Sergio Conceicao. Pelatih berusia 49 tahun itu menuding Mikel Arteta telah melakukan penghinaan kepada keluarganya dengan menggunakan bahasa Spanyol.

“Selama pertandingan dan saat berada di bangku cadangan, dia, dalam bahasa Spanyol, saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan manajer Spanyol, dia menghina keluarga saya,” kata Conceicao dikutip dari Football London, Rabu (13/3/2024).

Namun, tuduhan tersebut kabarnya telah dibantah oleh Arsenal. Menurut laporan Football London, Arsenal menegaskan bahwa Mikel Arteta tidak pernah menghina keluarga Sergio Conceicao. Bahkan, dilaporkan juga bahwa ini merupakan kebiasaan dari Conceicao.