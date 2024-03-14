Hasil Atletico Madrid vs Inter Milan di Babak Pertama: Skor Sama Kuat 1-1 Bertahan hingga Jeda

MADRID - Atletico Madrid menghadapi Inter Milan di leg kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Civitas Metropolitano, Rabu (14/3/2023) dini hari WIB.

Kedua tim sementara bermain imbang 1-1 hingga turun minum. Inter Milan unggul lebih dulu lewat aksi Federico Dimarco yang kemudian disamakan Antoine Griezmann selang beberapa menit kemudian.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Atletico Madrid yang tertinggal satu gol di leg pertama mencoba bermain menekan. Namun, di sisi lain Inter Milan juga tak tidak mengandalkan permainan bertahan dan berani melancarkan serangan balik cepat.

Jual beli serangan pun terjadi sejak menit-menit awal. Nerazzurri -julukan Inter Milan- berhasil memimpin lebih dulu pada menit ke-33.

Federico Dimarco membawa Inter Milan memimpin usai memanfaatkan umpan Nicolo Barella. Sayang, keunggulan tim tamu hanya bertahan beberapa menit saja.

Atletico Madrid langsung menyamakan kedudukan dua menit berselang. Tepat pada menit ke-35 Antoine Griezmann membuat laga kembali imbang 1-1. Skor tersebut bertahan sampai jeda.