Penyebab Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Batal Ambil Sumpah WNI Hari Ini, Resmi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam?

Ragnar Oratmangoen dan Shin Tae-yong belum bisa bekerja sama di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

PENYEBAB Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen batal mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) hari ini Rabu, (13/3/2024) akan diulas Okezone. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengonfirmasi hari ini kabarnya berkas naturalisasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen baru ditandatangani Ketua DPR, Puan Maharani.

“Sekarang lagi menunggu ditandatangani oleh ketua DPR, setelah itu langsung bisa diproses pelantikan dan Keppresnya,” kata Menpora Dito kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

(Thom Haye batal ambil sumpah WNI hari ini. (Foto: Instagram/@thomhaye)

“Belum (sumpah WNI) karena kabarnya hari ini akan ditandatangani oleh Ketua DPR. Kita juga masih menunggu, kita dari tadi bersama Erick Thohir sedang koordinasi terus dengan pihak DPR. Semoga hari ini Bu Puan bisa menandatangani,” sambung Menpora Dito.

Lantas, kapan Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen akan mengambil sumpah WNI? Jika Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen benar sudah pulang ke Belanda, paling cepat mereka melakukannya pada pekan depan atau bertepatan dengan FIFA Matchday Maret 2024.

Dengan begitu, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen tak bisa didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Sebab, hari ini merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Jika Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum memegang paspor Indonesia hari ini, otomatis keduanya tak dapat memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam.