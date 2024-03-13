Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Dikabarkan Sudah Tinggalkan Indonesia Semalam

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:43 WIB
Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Dikabarkan Sudah Tinggalkan Indonesia Semalam
Thom Haye dan Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
THOM Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan sudah tinggalkan Indonesia semalam. Keduanya sempat dikabarkan bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) pada hari ini, Rabu (13/3/2024).

Sebelumnya, tiga pemain keturunan Indonesia, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Tjoe-A-On tiba di Indonesia pada Senin 11 Maret 2024 pukul 22.00 WIB. Agenda utama mereka di Indonesia adalah pengambilan sumpah WNI.

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen

Nathan Tjoe-A-On sendiri langsung mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa 12 Maret 2024 dini hari WIB. Fullback 22 tahun itu bisa lebih dulu mengambil sumpah karena berkas naturalisasi sudah selesai.

Sementara Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen, mereka belum mengambil sumpah WNI. Mereka sempat dikabarkan bakal mengambil sumpah WNI pada hari ini.

Sebab, jika Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen tidak mengambil sumpah WNI hari ini, keduanya dipastikan absen membela Timnas melawan Vietnam dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada dua laga yang akan digelar, yakni pada 21 dan 26 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
