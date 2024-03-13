Menanti Pengambilan Sumpah WNI Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Hari Ini, Rabu 13 Maret 2024

Menanti Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen mengambil sumpah WNI pada hari ini Rabu 13 Maret 2024. (Foto: PSSI)

MENANTI pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI), Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada hari ini, Rabu (13/3/2024). Sebab, jika Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen tidak mengambil sumpah WNI hari ini, keduanya dipastikan absen membela Timnas Indonesia melawan Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024.

Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On tiba di Indonesia pada Senin, 11 Maret 2024 pukul 22.00 WIB. Agenda utama mereka di Indonesia adalah pengambilan sumpah WNI.

Nathan Tjoe-A-On resmi jadi WNI. (Foto: PSSI)

Nathan Tjoe langsung mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa, 12 Maret 2024 dini hari WIB. Fullback 22 tahun itu bisa lebih dulu mengambil sumpah karena berkas naturalisasi sudah selesai.

Sekadar diketahui, Nathan Tjoe sejatinya dijadwalkan mengambil sumpah WNI bersama Jay Idzes pada 28 Desember 2023. Namun, karena tak bisa meninggalkan agenda bersama sang klub saat itu, Nathan Tjoe batal mengambil sumpah.

Baru 2,5 bulan berselang, Nathan Tjoe bisa ke Indonesia. Setibanya di Tanah Air, pemain yang dipinjamkan Swansea City ke SC Heerenveen langsung mengambil sumpah.

Berdasarkan postingan di stories Instagram-nya, Nathan Tjoe langsung pulang ke Belanda hari ini. Lantas, bagaimana dengan Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen?