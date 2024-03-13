Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Ketakutan dengan Suporter Berisik Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Vietnam Panggil Pemain Andalan di Klub Yokohama FC

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |13:19 WIB
Gara-Gara Ketakutan dengan Suporter Berisik Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Vietnam Panggil Pemain Andalan di Klub Yokohama FC
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
PELATIH Timnas Vietnam, Philippe Troussier, memanggil pemain andalan di klub Yokohama FC, yakni Nguyen Cong Phuong. Hal ini dilakukan gara-gara Vietnam takut dengan suporter berisik Timnas Indonesia jelang berhadapan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Timnas Vietnam akan bertemu Timnas Indonesia dua kali pada bulan ini dalam laga lanjutan Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga perdana akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Nguyen Cong Phuong

Kemudian, Timnas Indonesia akan bergantian bertandang ke Vietnam. Laga itu tepatnya akan berlangsung di My Dinh National Stadium pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Jelang duel Timnas Indonesia vs Vietnam di SUGBK, Troussier ternyata dirundung kekhawatiran mendapat tekanan besar dari suporter Timnas Indonesia. Sebab, gemuruh dukungan suporter Timnas Indonesia yang akan menggaung di SUGBK bisa mempengaruhi penampilan pemain Vietnam.

Demi mengantisipasi tekanan yang ada agar tetap bermain apik, Philippe Troussier sampai memanggil striker andalannya, yakni Nguyen Cong Phuong. Dia telah kembali ke Vietnam dari klubnya asal Jepang, yakni Yokohama FC, guna mempersiapkan diri mentas di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia.

Dilansir dari media Vietnam, Dan Tri, Rabu (13/3/2024), Nguyen Cong Phuong hadir di Kota Ho Chi Minh beberapa hari lalu. Dia mengunjungi keluarga dan teman, sebelum berangkat ke Hanoi mulai hari ini, Rabu (13/3/2024) untuk bergabung dengan Timnas Vietnam.



      
