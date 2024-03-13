Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Borussia Dortmund vs PSV Eindhoven: Peter Bosz Optimis Bisa Singkirkan Die Borussen dari Liga Champions

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |13:11 WIB
Borussia Dortmund vs PSV Eindhoven: Peter Bosz Optimis Bisa Singkirkan <i>Die Borussen</i> dari Liga Champions
PSV Eindhoven yakin bisa kalahkan Borussia Dortmund di Leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

DORTMUND - Pelatih PSV Eindhoven, Peter Bosz, optimis dapat menyingkirkan Borussia Dortmund dari babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Meski laga penentu, yakni leg kedua akan berlangsung di kandang Dortmund, Bosz cukup percaya diri pasukannya bisa memetik kemenangan dan lolos ke perempatfinal.

Ya, PSV Eindhoven akan menghadapi laga penting untuk bisa mendapatkan satu tempat di babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Namun, Rood-witten -julukan PSV Eindhoven- harus bisa mengalahkan Borussia Dortmund di leg kedua babak 16 besar yang berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis (14/3/2024) pukul 03.00 WIB.

Kendati demikian, PSV Eindhoven tidak akan mudah untuk bisa menyingkirkan Borussia Dortmund. Sebab, tim tuan rumah juga mengincar hal sama dan terlebih sedang imbang agregat 1-1.

Sementara Peter Bosz menyayangkan PSV Eindhoven tak bisa mencetak banyak gol di leg pertama. Menurutnya Borussia Dortmund tampil tidak menyerang dan PSV Eindhoven justru mendominasi jalannya pertandingan.

PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund

"Leg pertama merupakan pertandingan yang terbuka, sangat intens. Dortmund tidak terlalu sering melakukan serangan balik dan kami menguasai pertandingan, jadi dalam hal ini, sangat disayangkan kami tidak mampu mencetak gol kedua," kata Peter Bosz dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (13/3/2024).

Halaman:
1 2
      
