Gara-Gara Hal Ini, Borussia Dortmund Pede Bisa Kalahkan PSV Eindhoven di Leg II 16 Besar Liga Champions 2023-2024

DORTMUND - Pelatih Borussia Dortmund, Edin Terzic, percaya diri timnya bisa mengalahlan PSV Eindhoven di leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024. Pasalnya Dortmund akan bermain di kandang sendiri, itu berarti Terzik sangat berharap dukungan fans Die Borussen –julukan Dortmund– dapat membantu mereka menang atas klub asal Belanda tersebut.

Ya, Borussia Dortmund akan menghadapi PSV Eindhoven di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Laga nanti akan berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis (14/3/2024) pukul 03.00 WIB.

Die Borussen hanya membutuhkan kemenangan 1-0 atas PSV Eindhoven, jika ingin lolos secara otomatis ke babak perempatfinal Liga Champions musim ini. Sebab, kedua tim sedang imbang agregat 1-1.

Bermain di kandang sendiri, Edin Terzic menilai Borussia Dortmund harus bisa memanfaatkan keuntungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Selain datang dengan perasaan bagus, ia juga mengatakan akan penggemar juga akan memainkan peran penting untuk bisa membantu timnya meraih hasil positif.

“Penting bagi kami memanfaatkan peluang besok untuk lolos ke delapan besar Liga Champions," kata Edin Terzic dikutip dari laman resmi Borussia Dortmund, Rabu (13/3/2024).