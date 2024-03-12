Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapan Justin Hubner Debut Bersama Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |18:09 WIB
Kapan Justin Hubner Debut Bersama Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang?
Kapan Justin Hubner debut bareng Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang? (Foto: Instagram/@jleagueintl)
A
A
A

KAPAN Justin Hubner debut bersama Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang? Sekadar diketahui, Justin Hubner yang berstatus pemegang lima caps bersama Timnas Indonesia, baru saja resmi gabung klub Liga 1 Jepang, Cerezo Osaka.

Justin Hubner dipinjam Cerezo Osaka dari klub Premier League, Wolverhampton Wanderers, hingga akhir 2024. Ia diharapkan membawa Cerezo Osaka finis lebih baik ketimbang di Liga 1 Jepang 2023, yang mana mereka hanya menyelesaikan kompetisi di posisi sembilan.

Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka

(Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka)

“Kami sangat senang Justin Hubner bergabung dengan kami. Hubner adalah pemain bagus yang memiliki Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatan yang tinggi,” kata CEO Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima, dalam keterangan pers Cerezo Osaka yang diterima Okezone.

“Kami yakin kehadiran Justin Hubner akan memberikan kontribusi besar kepada tim kami. Cerezo Osaka memiliki Seiya Maikuma, yang merupakan bek Timnas Jepang dan baru-baru ini berhadapan dengan Justin Hubner di Piala Asia,” lanjut sang CEO.

Lantas, kapan Justin Hubner debut bersama Cerezo Osaka? Seperti yang diutarakan pihak Cerezo Osaka, Justin Hubner masih mengurus visa tinggal di Jepang.

Karena itu, Justin Hubner dipastikan belum ada di dalam skuad saat Cerezo Osaka bertandang ke markas Sagan Tosu di lanjutan pekan keempat Liga 1 Jepang pada Sabtu, 16 Maret 2024 pukul 14.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659221/debut-manis-atlet-cilik-asal-bekasi-sabet-emas-di-kejurnas-taekwondo-koni-cup-2025-ahj.webp
Debut Manis! Atlet Cilik Asal Bekasi Sabet Emas di Kejurnas Taekwondo KONI Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/02/ryan_giggs.jpg
Sir Alex Ferguson Sikat Habis Kebocoran Ruang Ganti Man United, Ryan Giggs Bongkar Kisahnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement