Kapan Justin Hubner Debut Bersama Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang?

KAPAN Justin Hubner debut bersama Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang? Sekadar diketahui, Justin Hubner yang berstatus pemegang lima caps bersama Timnas Indonesia, baru saja resmi gabung klub Liga 1 Jepang, Cerezo Osaka.

Justin Hubner dipinjam Cerezo Osaka dari klub Premier League, Wolverhampton Wanderers, hingga akhir 2024. Ia diharapkan membawa Cerezo Osaka finis lebih baik ketimbang di Liga 1 Jepang 2023, yang mana mereka hanya menyelesaikan kompetisi di posisi sembilan.

(Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka)

“Kami sangat senang Justin Hubner bergabung dengan kami. Hubner adalah pemain bagus yang memiliki Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatan yang tinggi,” kata CEO Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima, dalam keterangan pers Cerezo Osaka yang diterima Okezone.

“Kami yakin kehadiran Justin Hubner akan memberikan kontribusi besar kepada tim kami. Cerezo Osaka memiliki Seiya Maikuma, yang merupakan bek Timnas Jepang dan baru-baru ini berhadapan dengan Justin Hubner di Piala Asia,” lanjut sang CEO.

Lantas, kapan Justin Hubner debut bersama Cerezo Osaka? Seperti yang diutarakan pihak Cerezo Osaka, Justin Hubner masih mengurus visa tinggal di Jepang.

Karena itu, Justin Hubner dipastikan belum ada di dalam skuad saat Cerezo Osaka bertandang ke markas Sagan Tosu di lanjutan pekan keempat Liga 1 Jepang pada Sabtu, 16 Maret 2024 pukul 14.30 WIB.