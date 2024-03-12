Penyebab Cerezo Osaka Datangkan Bek Timnas Indonesia Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers

PENYEBAB Cerezo Osaka mendatangkan bek Timnas Indonesia Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers akan diulas Okezone. Justin Hubner secara resmi diperkenalkan sebagai pemain Cerezo Osaka pada Selasa, (12/3/2024) sore WIB.

Pemegang lima caps bersama Timnas Indonesia itu dipinjam Cerezo Osaka dari Wolverhampton Wanderers hingga akhir 2024. Ia diharapkan dapat membantu Cerezo Osaka finis di posisi lebih baik, setelah pada Liga 1 Jepang 2023 hanya finis di posisi sembilan.

(Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka)

“Saya senang senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka. Saya tidak sabar untuk bertemu semua fans dan bermain di hadapan mereka semua. Kami akan menjadikannya musim yang sangat bagus,” kata Justin Hubner dalam keterangan pers dari Cerezo Osaka yang diterima Okezone, Selasa (12/3/2024).

Seperti yang sudah diutarakan di atas, apa alasan Cerezo Osaka memboyong Justin Hubner? Menurut CEO Cerezo Osaka Hiroaki Morishima, Justin Hubner didatangkan demi memperkuat lini pertahanan Cerezo Osaka.

Hiroaki Morishima terkesima dengan aksi Justin Hubner saat memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, khususnya saat menghadapi Jepang. Meski Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang saat itu, Justin Hubner tampil solid, termasuk mematikan pergerakan Takefusa Kubo hingga Ayase Ueda.

“Kami sangat senang Justin Hubner bergabung dengan kami. Hubner adalah pemain bagus yang dimiliki Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatan yang tinggi,” kata Hiroaki Morishima dalam keterangan pers Cerezo Osaka yang diterima Okezone.