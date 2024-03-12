Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Setelah Resmi Gabung Cerezo Osaka

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |16:25 WIB
Respons Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Setelah Resmi Gabung Cerezo Osaka
Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka. (Foto: PSSI)




RESPONS bek Timnas Indonesia Justin Hubner setelah resmi gabung Cerezo Osaka akan diulas Okezone. Bek 20 tahun ini dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke klub Liga 1 Jepang itu hingga akhir 2024.

Setelah gabung Cerezo Osaka, Justin Hubner mengutarakan kebahagiannya. Pemegang lima caps bersama Timnas Indonesia itu tak sabar bermain di hadapan fans klub empat kali juara Liga 1 Jepang ini.

Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka

(Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka)

“Saya senang senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka. Saya tidak sabar untuk bertemu semua fans dan bermain di hadapan mereka semua. Kami akan menjadikannya musim yang sangat bagus,” kata Justin Hubner dalam keterangan pers dari Cerezo Osaka yang diterima Okezone, Selasa (12/3/2024).

Sebelumnya, Justin Hubner sudah memberi kode akan mendapatkan berita besar. Ia pun memberi kode akan berpindah klub karena diketahui membawa banyak koper di Instagram stories-nya.

Setelah itu, Justin Hubner mengaku tak sabar mengenakan jersey berwarna pink. Alhasil, ada tiga klub yang dikait-kaitkan dengan Justin Hubner yakni Cerezo Osaka (Jepang), Palermo (Italia) dan Inter Miami (Amerika Serikat).

Pada akhirnya, terungkap sudah Justin Hubner memilih hengkang ke Cerezo Osaka. Justin Hubner mengikuti sejumlah mantan pemain Timnas Indonesia yang pernah berkarier di Jepang seperti almarhum Ricky Yacobi, Stefano Lilipaly, Irfan Bachdim, Stefano Lilipaly dan Pratama Arhan.

