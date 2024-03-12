Ini Tanda-Tanda Justin Hubner Bakal Setim dengan Lionel Messi di Inter Miami

INI tanda-tanda Justin Hubner bakal setim dengan Lionel Messi di Inter Miami. Pemain Timnas Indonesia itu santer diberitakan akan dipinjam selama setengah musim di klub Liga Amerika Serikat (AS) itu.

Hubner sempat bikin heboh lewat media sosial Instagram beberapa waktu lalu. Ia memberi tahu akan ada kabar besar yang segera diumumkan.

Ternyata, Hubner tidak masuk skuad Wolverhampton Wanderers U-21. Namanya justru terdaftar di skuad utama The Wolves di situs resmi Premier League (Liga Inggris).

Kemudian, Hubner mengumumkan sedang tidak berada di Kota Wolverhampton atau markas timnya. Ia juga tidak masuk dalam matchday squad saat melawan Fulham pada akhir pekan lalu di Liga Inggris 2023-2024.

"Saya tidak di Inggris teman-teman. Saya tidak dalam skuad melawan Fulham," tulis Hubner di akun Instagram @justinhubner5.

Di unggahan yang sama, pemain berdarah Belanda itu menyebut ingin membela tim berkostum pink. Hal itu kemudian memicu spekulasi sang pesepakbola akan pindah klub dalam waktu dekat.