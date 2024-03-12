Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Tanda-Tanda Justin Hubner Bakal Setim dengan Lionel Messi di Inter Miami

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:45 WIB
Ini Tanda-Tanda Justin Hubner Bakal Setim dengan Lionel Messi di Inter Miami
Justin Hubner membagi tanda-tanda akan bergabung dengan Inter Miami (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

INI tanda-tanda Justin Hubner bakal setim dengan Lionel Messi di Inter Miami. Pemain Timnas Indonesia itu santer diberitakan akan dipinjam selama setengah musim di klub Liga Amerika Serikat (AS) itu.

Hubner sempat bikin heboh lewat media sosial Instagram beberapa waktu lalu. Ia memberi tahu akan ada kabar besar yang segera diumumkan.

Justin Hubner

Ternyata, Hubner tidak masuk skuad Wolverhampton Wanderers U-21. Namanya justru terdaftar di skuad utama The Wolves di situs resmi Premier League (Liga Inggris).

Kemudian, Hubner mengumumkan sedang tidak berada di Kota Wolverhampton atau markas timnya. Ia juga tidak masuk dalam matchday squad saat melawan Fulham pada akhir pekan lalu di Liga Inggris 2023-2024.

"Saya tidak di Inggris teman-teman. Saya tidak dalam skuad melawan Fulham," tulis Hubner di akun Instagram @justinhubner5.

Di unggahan yang sama, pemain berdarah Belanda itu menyebut ingin membela tim berkostum pink. Hal itu kemudian memicu spekulasi sang pesepakbola akan pindah klub dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658943/medali-perak-sea-games-2025-jadi-lecutan-timnas-futsal-putri-indonesia-makin-bersinar-dww.webp
Medali Perak SEA Games 2025 Jadi Lecutan Timnas Futsal Putri Indonesia Makin Bersinar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/bernardo_tavares_resmi_menjadi_pelatih_anyar_perse.jpg
Bernardo Tavares Resmi Jadi Pelatih Persebaya, Era Baru Bajul Ijo Dimulai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement