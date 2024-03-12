Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Bisa Satu Tim dengan Justin Hubner di Inter Miami, Nomor 1 Lionel Messi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |11:11 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Bisa Satu Tim dengan Justin Hubner di Inter Miami, Nomor 1 Lionel Messi!
Berikut 5 pesepakbola top dunia yang bisa satu tim dengan Justin Hubner di Inter Miami. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang bisa satu tim dengan Justin Hubner di Inter Miami akan diulas Okezone. Dalam beberapa hari terakhir, kabar Justin Hubner gabung Inter Miami berembus kencang.

Penyebabnya karena bek 20 tahun ini ketahuan mengikuti akun Instagram Inter Miami. Selain Inter Miami dan klubnya saat ini, Wolverhampton Wanderers, tak ada klub yang difollow bek berdarah Indonesia-Belanda ini.

Dalam sebuah unggahan, Justin Hubner juga mengaku sangat ingin mengenakan jersey pink, yang mana identik dengan Inter Miami. Jika benar gabung Inter Miami, Justin Hubner akan satu tim dengan sejumlah pesepakbola top dunia. Siapa saja?

Berikut 5 pesepakbola top dunia yang bisa satu tim dengan Justin Hubner di Inter Miami:

5. Sergio Busquets

Sergio Busquets

Sergio Busquets sempat 15 tahun (2008-2013) membela tim senior Barcelona. Dalam periode tersebut, gelandang bertinggi badan 188 sentimeter ini memenangkan sembilan trofi Liga Spanyol dan tiga gelar Liga Champions.

Di tim nasional, Busquets juga mengantarkan Timnas Spanyol juara Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012. Sekarang atau per 2023, Busquets bergabung dengan Inter Miami.

4. Jordi Alba

Jordi Alba

Jordi Alba pernah 11 tahun (2012-2023) membela Barcelona dan memenangkan enam gelar Liga Spanyol dan satu trofi Liga Champions. Di masa jayanya, pesepakbola 34 tahun ini merupakan salah satu yang terbaik di posisi fullback kiri.

Jordi Alba juga tercatat sebagai fullback kiri andalan Timnas Spanyol juara Piala Eropa 2012. Sekarang, Jordi Alba siap mengantarkan Inter Miami berjaya di kompetisi sepakbola Amerika Serikat.

Halaman:
1 2 3
      
