HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Stadion Sepakbola Tercanggih, Nomor 1 dari Asia: Bertenaga Surya Pertama di Dunia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |10:13 WIB
5 Stadion Sepakbola Tercanggih, Nomor 1 dari Asia: Bertenaga Surya Pertama di Dunia
Stadion Nasional Taiwan menjadi stadion pertama yang menggunakan panel surya di dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA stadion sepakbola tercanggih akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya bisa menghasilkan listrik sendiri dengan panel surya yang terpasang hampir di seluruh atap stadion.

Kali ini Okezone akan membahas lima stadion sepakbola tercanggih di dunia. Stadion mana saja yang dimaksud? berikut daftarnya

5. Sporting Park (Amerika Serikat)


Stadion Sporting Park merupakan rumah Sporting Kansas City yang berlaga di Major League Soccer. Meski kapasita stadion hanya 18.000 penonton, namun ada teknologi canggih yang disematkan pada stadion.

Fitur yang paling populer adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan penggemar melakukan streaming video langsung dari aksi di lapangan dan menontonnya dari beberapa sudut berbeda.

4. Sapporo Dome (Jepang)


Stadion Sapporo Dome di Jepang menampung dua tim sekaligus. Tempat ini menjadi markas Tim bisbol Hokkaido Nippon Ham Fighters dan klub sepakbola Consadole Sapporo.

Keunggulan stadion, permukaan dapat diganti sesuai pertandingan. Jika pertandingan bisbol dimainkan, permukaan akan diganti dengan dengan rumput buatan, sementara pada pertandingan sepakbola akan diubah menjadi menggunakan lapangan rumput alami.

Telusuri berita bola lainnya
